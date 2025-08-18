Convenios entre INR y Municipio F impulsan la reinserción social de personas privadas de libertad

El plazo de los convenios será de cinco años, por el período correspondiente al actual gobierno municipal.

2_140

Herramienta de reinserción social y "prevención del crimen”

Negro subrayó la importancia del acuerdo: “Este convenio significa abandonar el paradigma del encierro como única solución a los temas de criminalidad y apostar al trabajo y la reinserción de las personas privadas de libertad como herramienta de prevención del crimen”, afirmó.

El INR, por su parte, se comprometió a seleccionar al personal mediante instrumentos de evaluación técnica, conducta y proceso de egreso, asegurando que estas actividades sociolaborales contribuyan efectivamente a la reinserción social.

“Necesitamos políticas interinstitucionales que transversalicen los distintos niveles de gobierno. Para nosotros es sustantivo, porque nos permite que esas acciones lleguen a la comunidad”, remarcó la directora del INR, Ana Juanche.

La Alcaldesa del Municipio F, Matilde Palermo, destacó que el convenio se basa en la cooperación mutua, el INR aporta la mano de obra y el Municipio los materiales de construcción e insumos necesarios.

Como ejemplo, mencionó la construcción de casitas para perros en situación de calle y la elaboración de instrumentos musicales para actividades comunitarias.

“Este convenio es un ganar-ganar y significa seguir transformando las realidades de esas personas que hoy están privadas de libertad”, expresó.