Cooperativismo de vivienda inicia movilizaciones por mayor presupuesto

Insuficientes avances en vivienda

Entienden que si bien hubo “algunos avances en la política de vivienda del país que implicó la convocatoria de la COAVI y la apertura de un diálogo amplio con las organizaciones representativas del cooperativismo de vivienda”, el Presupuesto “presentado no aporta los fondos acordes ni a las necesidades ni a las expectativas generadas”.

Sostienen, asimismo, que “no se puede construir vivienda de interés social si no se asigna un presupuesto justo y se continúa apostando y facilitando escenarios para la vivienda especulativa en manos de promotores privados, donde se prioriza el lucro por encima de las necesidades de las personas”.

Para las federaciones, la vivienda cooperativa “es un sistema que desde hace más de 50 años demuestra ser una solución real para garantizar el acceso y la permanencia a la vivienda digna de los sectores populares”.