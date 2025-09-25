El próximo lunes 29 de setiembre, con una concentración y entrega de volantes en la Plaza Cagancha, dará comienzo el plan de movilizaciones de las federaciones de cooperativas de vivienda en reclamo de los fondos necesarios para financiar al sector. Entienden que el Proyecto de Ley de Presupuesto “no contempla los fondos adecuados ni responde a las necesidades”.
desde el lunes
Cooperativismo de vivienda inicia movilizaciones por mayor presupuesto
Consideran que el Proyecto de Ley de Presupuesto “no contempla los fondos adecuados ni responde a las necesidades” del cooperativismo de vivienda.