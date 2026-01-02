¿Cuánto sube el boleto capitalino a partir del próximo lunes?

En tanto, se mantiene el beneficio de usuario frecuente, con la devolución de $2 por boleto para quienes realizan más de 40 viajes con tarjeta STM, así como el de los beneficiarios de tarjeta del Ministerio de Desarrollo Social.

Para el segundo caso, el boleto zonal electrónico, con el beneficio se fija en $21 (devolución de $6); céntrico electrónico, se fija en $25 (devolución de $13); 1 hora electrónico, se fija en $36 (devolución de $16); 2 horas electrónico, se fija en $55 (devolución de $23); Metropolitano saliente electrónico se fija en $59 (devolución de $21).

Los nuevos precios del boleto de ómnibus en Montevideo

1 hora: $52 con pago electrónico, $64 (común o una hora) con pago en efectivo.

2 horas: $78 con pago electrónico, $97 con pago en efectivo.

Jubilado Cat. A: $14 con pago electrónico, $17 con pago en efectivo.

Jubilado Cat. B: $23 con pago electrónico, $26 con pago en efectivo

Estudiante Cat. A: $28,50.

Estudiante Cat. B: $39,90.

Zonal: $27 con pago electrónico, $34 con pago en efectivo.

Céntrico: $38 con pago electrónico, $48 con pago en efectivo.

Prepago nominado (abono institucional): $46,80.

Diferenciales (líneas D1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 y 11): $78 con pago electrónico, $97 con pago en efectivo.

Combinación Metropolitana: $80.