Sociedad boleto | lunes | aumento

Ajuste "necesario" para la IM

¿Cuánto sube el boleto capitalino a partir del próximo lunes?

A partir del lunes 5, el boleto tendrá un "ajuste promedio de $2, incrementando la diferenciación de tarifas entre el pago electrónico y el pago en efectivo".

La Intendencia de Montevideo anunció los nuevos precios del boleto en Montevideo.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La Intendencia de Montevideo (IM) informó que desde el lunes 5 de enero sube el boleto urbano, $2 en promedio en todo el Sistema de Transporte Metropolitano (STM). El aumento responde a un ajuste “necesario para garantizar su sostenibilidad económico-financiera” del sistema, explicó la IM en un comunicado.

A partir de este lunes, el boleto tendrá un "ajuste promedio de $2, incrementando la diferenciación de tarifas entre el pago electrónico (aplicado mediante la precarga de la tarjeta STM, o adhiriendo a modalidad pospago a través de convenios con el Banco República, OCA, Creditel, Tarjeta D y Cabal) y el pago en efectivo a bordo del ómnibus", indicó la comuna.

El boleto común pasará de costar $50 con Tarjeta STM a $52 y en efectivo, pasará de costar $61 a $64 desde el próximo lunes 5 de enero.

En tanto, se mantiene el beneficio de usuario frecuente, con la devolución de $2 por boleto para quienes realizan más de 40 viajes con tarjeta STM, así como el de los beneficiarios de tarjeta del Ministerio de Desarrollo Social.

Para el segundo caso, el boleto zonal electrónico, con el beneficio se fija en $21 (devolución de $6); céntrico electrónico, se fija en $25 (devolución de $13); 1 hora electrónico, se fija en $36 (devolución de $16); 2 horas electrónico, se fija en $55 (devolución de $23); Metropolitano saliente electrónico se fija en $59 (devolución de $21).

Los nuevos precios del boleto de ómnibus en Montevideo

1 hora: $52 con pago electrónico, $64 (común o una hora) con pago en efectivo.

2 horas: $78 con pago electrónico, $97 con pago en efectivo.

Jubilado Cat. A: $14 con pago electrónico, $17 con pago en efectivo.

Jubilado Cat. B: $23 con pago electrónico, $26 con pago en efectivo

Estudiante Cat. A: $28,50.

Estudiante Cat. B: $39,90.

Zonal: $27 con pago electrónico, $34 con pago en efectivo.

Céntrico: $38 con pago electrónico, $48 con pago en efectivo.

Prepago nominado (abono institucional): $46,80.

Diferenciales (líneas D1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 y 11): $78 con pago electrónico, $97 con pago en efectivo.

Combinación Metropolitana: $80.

