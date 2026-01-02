Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

mucho calor

En dos días Bomberos combatió 85 incendios forestales que afectaron más de 700 hectáreas

Bomberos recibió, entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, 5.078 llamadas denunciando focos de incendio en todo el país.

Bomberos alerta por incendios.

 Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Entre el 31 de diciembre y el 1 de enero la Dirección de Bomberos realizó 85 intervenciones forestales en 711 hectáreas. “Necesitamos el apoyo de la población para no encender focos, porque la temperatura está muy elevada, hay déficit hídrico y vientos que ayudan a la propagación rápida”, reseñó el jefe de Relaciones Públicas, Víctor Fagúndez.

Fueron 5.078 llamadas las recibidas por Bomberos. El 31 de diciembre, la línea 9-1-1 recibió más de 3.200 llamadas. Asimismo, se realizaron siete intervenciones en el interior —una en Rivera, una en Colonia, una en Treinta y Tres, dos en Rocha, dos en Maldonado— y 37 en el área metropolitana, en un total de 541 hectáreas afectadas.

En tanto, el 1.° de enero la línea 9-1-1 recibió unas 1.800 llamadas. Ese día hubo 14 intervenciones en el interior —una en Paysandú, tres en Colonia, una en Durazno, una en Florida, una en Cerro Largo, cuatro en Rocha, tres en Maldonado— y 27 en el área metropolitana, en un total de 169 hectáreas afectadas.

Fagúndez exhortó a la población a respetar la prohibición de quema de todo tipo, como lo establece el decreto n.° 245/025, vigente desde el 1.° de noviembre del 2025 hasta el 30 de abril del 2026. “Si alguna persona realiza quemas no autorizadas está penada por ley”, enfatizó.

Apoyo de la población

“En caso de incendio, hay que llamar de inmediato al teléfono 9-1-1. Necesitamos el apoyo de la población, que no enciendan focos, porque la temperatura está muy elevada, hay déficit hídrico y vientos reinantes que ayudan a la propagación rápida del fuego”, reseñó.

Asimismo, informó que la Dirección Nacional de Bomberos dispone de 1.800 efectivos, a los que suma unos 150 zafrales que trabajan en la temporada estival. Se trabaja en forma coordinada con la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional, como una de las herramientas de prevención, agregó.

Medidas de prevención

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) lanzó la campaña "Prevenir incendios es cuidarnos entre todos", en la que se realizan recomendaciones a la población:

• Limpiar previamente el lugar donde se encenderá el fuego, por lo menos cinco metros a la redonda.

• Eliminar hojarascas y pinochas, rodear el fuego con piedras, ladrillos u objetos similares.

• Mantener vigilados los fogones y contar con un recipiente con agua en sus cercanías.

• Asegurarse de que el fuego esté totalmente apagado y enfriar con agua los restos de leña y cenizas antes de retirarse.

• Evitar circular con vehículos a combustión en terrenos con vegetación.

