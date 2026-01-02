En dos días Bomberos combatió 85 incendios forestales que afectaron más de 700 hectáreas

Fagúndez exhortó a la población a respetar la prohibición de quema de todo tipo, como lo establece el decreto n.° 245/025, vigente desde el 1.° de noviembre del 2025 hasta el 30 de abril del 2026. “Si alguna persona realiza quemas no autorizadas está penada por ley”, enfatizó.

Apoyo de la población

“En caso de incendio, hay que llamar de inmediato al teléfono 9-1-1. Necesitamos el apoyo de la población, que no enciendan focos, porque la temperatura está muy elevada, hay déficit hídrico y vientos reinantes que ayudan a la propagación rápida del fuego”, reseñó.

Asimismo, informó que la Dirección Nacional de Bomberos dispone de 1.800 efectivos, a los que suma unos 150 zafrales que trabajan en la temporada estival. Se trabaja en forma coordinada con la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional, como una de las herramientas de prevención, agregó.

Medidas de prevención

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) lanzó la campaña "Prevenir incendios es cuidarnos entre todos", en la que se realizan recomendaciones a la población:

• Limpiar previamente el lugar donde se encenderá el fuego, por lo menos cinco metros a la redonda.

• Eliminar hojarascas y pinochas, rodear el fuego con piedras, ladrillos u objetos similares.

• Mantener vigilados los fogones y contar con un recipiente con agua en sus cercanías.

• Asegurarse de que el fuego esté totalmente apagado y enfriar con agua los restos de leña y cenizas antes de retirarse.

• Evitar circular con vehículos a combustión en terrenos con vegetación.