Conocé el calendario de pagos del BPS para el mes de enero 2026 y las novedades

Calendario de pagos

Pagos por Banco e Instrumentos de Dinero Electrónico: Debido al impacto de los feriados, el depósito para quienes cobran vía transferencia bancaria o tarjetas prepagas ( Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue ) se adelantará para el sábado 3 de enero .

Locales de Pago Descentralizado (Abitab, Anda, Redpagos y El Dorado): Los beneficiarios podrán concurrir a partir del 3 de enero en todo el país.

Edificio Sede (Montevideo): El cobro presencial en la sede central comenzará el lunes 5 de enero .

Pagos a Domicilio y Giras en el Interior: Estas modalidades se mantendrán sin cambios, realizándose de la manera habitual.

Mejora en los plazos de cobro (Novedad 2026)

Como parte de un proceso de optimización en la atención, el BPS anuncia que, a partir de este mes y de forma permanente durante todo el año, los pagos en agentes descentralizados se adelantarán del cuarto al tercer día hábil. Esta medida busca agilizar la disponibilidad de los haberes para todos los pasivos.