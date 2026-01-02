Conocé el calendario de pagos del BPS para el mes de enero 2026 y las novedades

El Banco de Previsión Social (BPS) informa el cronograma oficial de pagos de jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de enero. Con el objetivo de facilitar el acceso a los fondos tras el período de festividades, se han implementado adelantos en las fechas habituales.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Calendario de pagos
-
Pagos por Banco e Instrumentos de Dinero Electrónico: Debido al impacto de los feriados, el depósito para quienes cobran vía transferencia bancaria o tarjetas prepagas (Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue) se adelantará para el sábado 3 de enero.
Locales de Pago Descentralizado (Abitab, Anda, Redpagos y El Dorado): Los beneficiarios podrán concurrir a partir del 3 de enero en todo el país.
Edificio Sede (Montevideo): El cobro presencial en la sede central comenzará el lunes 5 de enero.
Pagos a Domicilio y Giras en el Interior: Estas modalidades se mantendrán sin cambios, realizándose de la manera habitual.
Mejora en los plazos de cobro (Novedad 2026)
Como parte de un proceso de optimización en la atención, el BPS anuncia que, a partir de este mes y de forma permanente durante todo el año, los pagos en agentes descentralizados se adelantarán del cuarto al tercer día hábil. Esta medida busca agilizar la disponibilidad de los haberes para todos los pasivos.
Servicios digitales y recibos
Aquellos beneficiarios que cuenten con su Usuario Personal BPS podrán consultar y descargar su recibo de cobro a través de los servicios en línea de la institución, con una antelación de 48 horas antes del inicio de los pagos.
¿Cómo obtener el Usuario Personal BPS? Quienes aún no dispongan de esta herramienta, pueden solicitarla de forma inmediata en cualquier local de pago descentralizado (Abitab, Redpagos, etc.) presentando:
-
Cédula de Identidad.
Dirección de correo electrónico.
Número de teléfono celular.