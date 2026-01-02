Tiroteo en Ituzaingó dejó un muerto y dos heridos; uno de ellos de gravedad

No así los jóvenes que fueron objeto del ataque a balazos en la calle. El de 21 recibió un disparo en el tórax y otro en el pie izquierdo, que le provocaron la muerte a los pocos minutos.

Tenía cuatro antecedentes penales, el último de ellos por tráfico de armas y municiones en noviembre de 2024.

Por su parte, el joven de 22 años fue llevado en un vehículo particular a la policlínica de Malinas y luego derivado al Hospital de Clínicas, donde permanece internado en estado grave con una herida de arma de fuego en la cabeza.

En la zona del tiroteo crimen la Policía incautó una pistola calibre 9 milímetros -modificada- con 15 cartuchos sin detonar y la numeración borrada, la cual fue puesta a disposición de la Policía Científica para su peritaje.

El caso es investigado por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía de Feria.