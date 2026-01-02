Tiroteo en Ituzaingó dejó un muerto y dos heridos; uno de ellos de gravedad

Un joven de 21 años murió en las últimas horas tras ser baleado en el pecho durante un ataque a tiros ocurrido en los primeros minutos del 1° de enero en el barrio Ituzaingó de Montevideo. Del ataque también resultaron heridas de bala otras dos personas. Entre ellas un joven de 22 años que permanece internado en estado grave.
Detalles del primer homicidio del 2026
El hecho ocurrió en los primeros minutos del año en las calles de Ituzaingó. Dos jóvenes -de 21 y 22 años- ingresaron heridos, muy ensangrentados y alterados a una casa ubicada en las calles Carreras Nacionales y Dámaso Antonio Larrañaga, pidiendo ayuda dijeron testigos a Subrayado.
Antes de entrar a la vivienda, uno de ellos efectuó un disparo que hirió a un señor de 58 años en el pie, que nada tenía que ver con el conflicto y se encontraba en la casa lindera con la hermana festejando el Año Nuevo. El hombre está fuera de peligro.
No así los jóvenes que fueron objeto del ataque a balazos en la calle. El de 21 recibió un disparo en el tórax y otro en el pie izquierdo, que le provocaron la muerte a los pocos minutos.
Tenía cuatro antecedentes penales, el último de ellos por tráfico de armas y municiones en noviembre de 2024.
Por su parte, el joven de 22 años fue llevado en un vehículo particular a la policlínica de Malinas y luego derivado al Hospital de Clínicas, donde permanece internado en estado grave con una herida de arma de fuego en la cabeza.
En la zona del tiroteo crimen la Policía incautó una pistola calibre 9 milímetros -modificada- con 15 cartuchos sin detonar y la numeración borrada, la cual fue puesta a disposición de la Policía Científica para su peritaje.
El caso es investigado por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía de Feria.