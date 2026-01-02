Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad playas | Maldonado |

Cifras que preocupan

Más de 50 rescates en dos días: el intenso trabajo de los guardavidas en Maldonado

Tras una nueva tragedia en una zona sin vigilancia, el cuerpo de guardavidas reiteró la necesidad de concurrir solo a playas habilitadas y respetar las indicaciones para evitar muertes evitables.

Guardavidas de Canelones en alerta
Por Redacción de Caras y Caretas

El inicio de enero encontró a los guardavidas de Maldonado trabajando al límite de sus capacidades, con más de 50 rescates realizados en apenas dos días, en un contexto de playas colmadas y numerosas situaciones de riesgo. La cifra fue confirmada por el coordinador general del servicio, Marcelo Simoncelli, luego del fallecimiento de una mujer de 50 años ocurrido este jueves 1.º de enero en una zona sin servicio de vigilancia, cercana a Solanas.

La tragedia se produjo cuando la víctima, oriunda de Melo, se bañaba junto a sus dos hijas en un sector ubicado a aproximadamente un kilómetro del puesto de guardavidas más cercano. Al ser arrastradas por la corriente, se dio aviso al servicio, que debió desplazarse rápidamente al lugar. El personal logró rescatar con vida a dos de las personas, mientras que la mujer falleció por ahogamiento, pese al esfuerzo conjunto de los guardavidas y de personas que se encontraban en la zona.

Guardavidas de Maldonado piden extremar cuidados

Desde la coordinación del servicio se remarcó que este tipo de situaciones se repite con frecuencia cuando los bañistas eligen sectores no habilitados o alejados de los puestos. En Maldonado funcionan actualmente 91 puestos de guardavidas a lo largo de la costa, distribuidos estratégicamente para cubrir las principales playas del departamento. Sin embargo, muchos incidentes ocurren fuera de estas áreas.

Simoncelli destacó el profesionalismo y la dedicación del cuerpo de guardavidas, que en jornadas de calor extremo y alta concurrencia debe multiplicar esfuerzos para asistir a turistas y residentes. “Muchos de los rescates se realizan lejos de los puestos, lo que implica un desgaste físico enorme y un mayor riesgo”, explicó.

El coordinador insistió en que la seguridad en el mar no depende solo del trabajo de los guardavidas, sino también de la conducta de los bañistas. Respetar las banderas, atender las advertencias del personal y bañarse únicamente en playas con servicio son medidas básicas que pueden marcar la diferencia entre una jornada disfrutable y una tragedia evitable.

