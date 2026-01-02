Más de 50 rescates en dos días: el intenso trabajo de los guardavidas en Maldonado

Simoncelli destacó el profesionalismo y la dedicación del cuerpo de guardavidas, que en jornadas de calor extremo y alta concurrencia debe multiplicar esfuerzos para asistir a turistas y residentes. “Muchos de los rescates se realizan lejos de los puestos, lo que implica un desgaste físico enorme y un mayor riesgo”, explicó.

El coordinador insistió en que la seguridad en el mar no depende solo del trabajo de los guardavidas, sino también de la conducta de los bañistas. Respetar las banderas, atender las advertencias del personal y bañarse únicamente en playas con servicio son medidas básicas que pueden marcar la diferencia entre una jornada disfrutable y una tragedia evitable.