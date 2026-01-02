El inicio de enero encontró a los guardavidas de Maldonado trabajando al límite de sus capacidades, con más de 50 rescates realizados en apenas dos días, en un contexto de playas colmadas y numerosas situaciones de riesgo. La cifra fue confirmada por el coordinador general del servicio, Marcelo Simoncelli, luego del fallecimiento de una mujer de 50 años ocurrido este jueves 1.º de enero en una zona sin servicio de vigilancia, cercana a Solanas.
Cifras que preocupan
Más de 50 rescates en dos días: el intenso trabajo de los guardavidas en Maldonado
Tras una nueva tragedia en una zona sin vigilancia, el cuerpo de guardavidas reiteró la necesidad de concurrir solo a playas habilitadas y respetar las indicaciones para evitar muertes evitables.