¿Cuánto tiene que pagar la mujer que vandalizó Los Dedos de Punta del Este?

El graffiti en cuestión dice “CR7 Te Amo”, en posible alusión al futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

Este lunes, el intendente Antía dijo en entrevista con el programa radial Doble Click que la mujer “es una naba” y que “no la va a pasar bien”: “Porque la detuvieron y se le va a pasar la cuenta de los arreglos, que es bastante costosa”.

“Quisieron sacar (la pintura) con un disolvente, pero no hubo caso y vamos a repintar todo. Lo va a tener que pagar la persona. El costo está estimado en $170.000. Le salió cara la macana”, afirmó.

Esto, dijo Antía, debe servir como situación ejemplarizante para que otras personas no hagan lo mismo: “Tenemos que cuidar que no se haga costumbre que cualquiera viene y pinta, que cualquiera viene y mañana pinta la bandera de Nacional o de Peñarol, o una carta de amor. Eso no lo podemos permitir”.