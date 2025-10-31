Hacete socio para acceder a este contenido

Operación Hidra

Cuatro condenados por ingresar cocaína líquida a la cárcel

La Unidad de Investigaciones y Análisis Penitenciario desarticuló una red dedicada al ingreso de cocaína en estado líquido a la Cárcel de Canelones.

La banda ingresaba cocaína líquida camuflada como producto de limpieza.

Por Redacción Caras y Caretas

La Unidad de Investigaciones y Análisis Penitenciario (UIAP), de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, desarrolló una operación que permitió desarticular una red dedicada al ingreso de cocaína en estado líquido al interior de la Unidad nº 7 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en Canelones.

Operación Hidra

La investigación, iniciada en junio, bajo la órbita de la Fiscalía Departamental de 1º Turno de Canelones, a cargo de la Dra. Irena Penza, permitió establecer que la droga ingresaba oculta en envíos de encomiendas, utilizando envases de productos de uso doméstico y paquetes de alimentos.

Alertados por la UIAP, los efectivos de la Unidad nº 7 reforzaron los controles internos, lo que permitió dar con las incautaciones que resultaron clave para el avance de la investigación. Se estima que, una vez dentro del establecimiento, la sustancia era procesada para su eventual solidificación y posterior comercialización intramuros.

Como resultado de las tareas de análisis e inteligencia desarrolladas por la UIAP, se identificaron a personas privadas de libertad y a sus contactos externos, quienes actuaban de manera coordinada para introducir la droga al sistema penitenciario. Los envíos eran realizados desde distintos puntos de La Paz y Montevideo, utilizando intermediarios para encubrir a los verdaderos destinatarios.

Durante el desarrollo de la operación se efectuaron incautaciones y posteriores pericias químicas por parte de la Dirección Nacional de Policía Científica de:

-Paquetes con 497g de cocaína.

-Botella plástica con cocaína disuelta.

-Sustancias que se estima que se empleaban para la solidificación de la cocaína líquida.

El valor aproximado de las sustancias incautadas solamente en este procedimiento, considerando su fraccionamiento y eventual comercialización, se estima en $4.500.000.

Allanamientos en Canelones y Montevideo

El 29 de octubre se realizaron allanamientos simultáneos en La Paz y Montevideo, con la colaboración de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, logrando la detención de cuatro personas y la recolección de nuevos elementos de interés para la causa, incluyendo dispositivos electrónicos.

Finalizada la audiencia del 30 de octubre de 2025 en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1º Turno de Canelones, la Magistrada actuante dispuso la condena de cuatro personas:

A.I.M.C. (32 años) y L.A.P.M. (41 años) fueron condenados como coautores penalmente responsables de un delito de asociación para delinquir, en concurso fuera de la reiteración con un delito de suministro de sustancia estupefaciente especialmente agravada en grado de tentativa. Ambos deberán cumplir 18 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Por su parte, J.M.R.S. (31 años) y M.S.R.S. (23 años) fueron condenados como cómplices penalmente responsables de un delito de suministro de sustancia estupefaciente especialmente agravada en grado de tentativa, imponiéndose a cada uno la pena de 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

