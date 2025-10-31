Cuatro condenados por ingresar cocaína líquida a la cárcel

Como resultado de las tareas de análisis e inteligencia desarrolladas por la UIAP, se identificaron a personas privadas de libertad y a sus contactos externos, quienes actuaban de manera coordinada para introducir la droga al sistema penitenciario. Los envíos eran realizados desde distintos puntos de La Paz y Montevideo, utilizando intermediarios para encubrir a los verdaderos destinatarios.

Durante el desarrollo de la operación se efectuaron incautaciones y posteriores pericias químicas por parte de la Dirección Nacional de Policía Científica de:

-Paquetes con 497g de cocaína.

-Botella plástica con cocaína disuelta.

-Sustancias que se estima que se empleaban para la solidificación de la cocaína líquida.

El valor aproximado de las sustancias incautadas solamente en este procedimiento, considerando su fraccionamiento y eventual comercialización, se estima en $4.500.000.

Allanamientos en Canelones y Montevideo

El 29 de octubre se realizaron allanamientos simultáneos en La Paz y Montevideo, con la colaboración de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, logrando la detención de cuatro personas y la recolección de nuevos elementos de interés para la causa, incluyendo dispositivos electrónicos.

Finalizada la audiencia del 30 de octubre de 2025 en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1º Turno de Canelones, la Magistrada actuante dispuso la condena de cuatro personas:

A.I.M.C. (32 años) y L.A.P.M. (41 años) fueron condenados como coautores penalmente responsables de un delito de asociación para delinquir, en concurso fuera de la reiteración con un delito de suministro de sustancia estupefaciente especialmente agravada en grado de tentativa. Ambos deberán cumplir 18 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Por su parte, J.M.R.S. (31 años) y M.S.R.S. (23 años) fueron condenados como cómplices penalmente responsables de un delito de suministro de sustancia estupefaciente especialmente agravada en grado de tentativa, imponiéndose a cada uno la pena de 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.