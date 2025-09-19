Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad marihuana | condenada | cárcel

Tres años y ocho meses de cárcel

Mujer condenada por enviar pasta base y marihuana a la cárcel en paquetes de galletitas

Inteligencia penitenciaria detectó que una mujer enviaba marihuana al Comcar, escondida en paquetes de galletitas. Fue condenada a tres años y medio de prisión.

Enviaban marihuana al Comcar en encomiendas.
Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de la "Operación Torre", la Policía en coordinación con la Fiscalía de Estupefacientes de 3° Turno desarticuló un sistema de encomiendas enviadas a través del Correo Uruguayo, con marihuana y pasta base camufladas en paquetes de galletitas, destinadas a personas privadas de libertad alojadas en la Unidad Nº 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación (Comcar).

La operación, llevada a cabo por la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario (UIAP) de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, identificó y arrestó a una mujer mayor de edad, y se realizó la incautación de dos vehículos que eran utilizados para la maniobra y cuatro teléfonos celulares, y dinero en efectivo ($15.000 y U$S 1.200 que resultaron ser apócrifos).

Tras los 5 allanamientos desarrollados en diferentes viviendas de Montevideo también se incautaron 4 kg marihuana, 600 gramos de pasta base y 200 gramos de cocaína.

Mujer fue condenada a tres años y ocho meses de prisión

Tras las instancias de rigor en la Fiscalía, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 32º Turno de Montevideo dispuso la condena de la mujer a tres años y ocho meses de penitenciaría,

Fue condenada como coautora penalmente responsable de ocho delitos de suministro a título oneroso de sustancias estupefacientes en grado de tentativa y en reiteración real.

