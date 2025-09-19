Mujer condenada por enviar pasta base y marihuana a la cárcel en paquetes de galletitas

En el marco de la "Operación Torre", la Policía en coordinación con la Fiscalía de Estupefacientes de 3° Turno desarticuló un sistema de encomiendas enviadas a través del Correo Uruguayo, con marihuana y pasta base camufladas en paquetes de galletitas, destinadas a personas privadas de libertad alojadas en la Unidad Nº 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación (Comcar).