En el marco de la "Operación Torre", la Policía en coordinación con la Fiscalía de Estupefacientes de 3° Turno desarticuló un sistema de encomiendas enviadas a través del Correo Uruguayo, con marihuana y pasta base camufladas en paquetes de galletitas, destinadas a personas privadas de libertad alojadas en la Unidad Nº 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación (Comcar).
Tres años y ocho meses de cárcel
Mujer condenada por enviar pasta base y marihuana a la cárcel en paquetes de galletitas
Inteligencia penitenciaria detectó que una mujer enviaba marihuana al Comcar, escondida en paquetes de galletitas. Fue condenada a tres años y medio de prisión.