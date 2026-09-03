EEUU sancionó al nieto de Raúl Castro y a varias empresas cubanas

El Departamento del Tesoro sancionó además a cinco entidades involucradas en los sectores financiero, energético y minero de la isla, entre ellas el Banco Exterior de Cuba, la Compañía Importadora y Suministradora de Níquel (CEXNI) y la Compañía de Suministro e Importación de la Industria Petrolera (ABAPET).

Aplican sanciones

A principios de junio, el Departamento del Tesoro sancionó al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su esposa, Lis Cuesta Peraza, a su hijastro, Manuel Anido Cuesta, así como al hijo y nieto del expresidente Raúl Castro, Alejandro Castro Espín y Raúl Alejandro Castro Calis.

En los últimos meses, Washington ha intensificado la presión de las sanciones contra La Habana.

A finales de enero, EEUU autorizó aranceles a las importaciones provenientes de países que abastecen a Cuba de petróleo y declaró el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional estadounidense.

Esta medida ha exacerbado la escasez de combustible en la isla, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación.

(Sputnik)