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Mundo

crece el bloqueo

EEUU sancionó al nieto de Raúl Castro y a varias empresas cubanas

Entre las empresas sancionadas por EEUU se encuentra el Banco Exterior de Cuba y la compañía comercializadora de níquel.

Raúl Castro fue sancionado en junio por EEUU.

Raúl Castro fue sancionado en junio por EEUU.

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Por Redacción Caras y Caretas

El Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones a Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El propio Raúl Castro había sido sancionado a comienzos de junio.

"Se ha añadido a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC a la siguiente persona: CASTRO CALIS, Fidel Ernesto, Cuba; fecha de nacimiento: 16 de mayo de 1995; nacionalidad: cubana; género: masculino (persona física) [CUBA-EO14404] (vinculado a: CASTRO ESPIN, Alejandro)", notificó el Tesoro en su web.

La categoría SDN de la OFAC implica la congelación de todos los activos de las personas o entidades designadas bajo jurisdicción de EEUU y la prohibición casi absoluta de que ciudadanos y empresas estadounidenses realicen cualquier transacción comercial o financiera con ellos.

El Departamento del Tesoro sancionó además a cinco entidades involucradas en los sectores financiero, energético y minero de la isla, entre ellas el Banco Exterior de Cuba, la Compañía Importadora y Suministradora de Níquel (CEXNI) y la Compañía de Suministro e Importación de la Industria Petrolera (ABAPET).

Aplican sanciones

A principios de junio, el Departamento del Tesoro sancionó al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su esposa, Lis Cuesta Peraza, a su hijastro, Manuel Anido Cuesta, así como al hijo y nieto del expresidente Raúl Castro, Alejandro Castro Espín y Raúl Alejandro Castro Calis.

En los últimos meses, Washington ha intensificado la presión de las sanciones contra La Habana.

A finales de enero, EEUU autorizó aranceles a las importaciones provenientes de países que abastecen a Cuba de petróleo y declaró el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional estadounidense.

Esta medida ha exacerbado la escasez de combustible en la isla, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación.

(Sputnik)

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