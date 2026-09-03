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Sociedad Federico Lamaita | intento de femicidio |

Investigación

Denuncian por acoso al joven que intentó cometer un femicidio en Facultad de Medicina

Durante la investigación por el intento de femicidio que cometió Federico Lamaita, cuando la Policía recababa testimonios sobre presuntos episodios anteriores, otra estudiante decidió denunciar.

Denuncian por acoso al joven que intentó cometer un femicidio en Facultad de Medicina.

Denuncian por acoso al joven que intentó cometer un femicidio en Facultad de Medicina.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Según consignó Subrayado, la nueva denuncia surgió en el marco de las primeras actuaciones realizadas por la Dirección de Violencia de Género de la Policía, cuando estaban recogiendo testimonios sobre comportamientos y actitudes que el joven habría tenido antes del intento de femicidio.

La denuncia fue presentada por un delito de acoso y será incorporada a la investigación que lleva adelante la Justicia por el ataque ocurrido en la Facultad de Medicina.

La Policía también tomó declaraciones a estudiantes y exalumnos del liceo Nº 1 de Salinas, en Canelones, donde Lamaita cursó la educación secundaria. Luego del episodio ocurrido en la facultad, comenzaron a conocerse testimonios que atribuyen al joven presuntos episodios de acoso, atentado violento al pudor, y amenazas durante su paso por ese centro educativo y posteriormente en la Facultad de Medicina.

Intento de femicidio

El intento de femicidio se registró el pasado martes en el anexo de la Facultad de Medicina, en el predio que años atrás ocupaba la textil Alpargatas. Allí, una joven de 19 años fue apuñalada por un compañero de clase.

El hecho de violencia generó gran conmoción entre los alumnos que instantes después fueron desalojados de la casa de estudios. Actualmente, la joven se encuentra fuera de peligro.

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