Denuncian por acoso al joven que intentó cometer un femicidio en Facultad de Medicina.

La Policía también tomó declaraciones a estudiantes y exalumnos del liceo Nº 1 de Salinas, en Canelones, donde Lamaita cursó la educación secundaria. Luego del episodio ocurrido en la facultad, comenzaron a conocerse testimonios que atribuyen al joven presuntos episodios de acoso, atentado violento al pudor, y amenazas durante su paso por ese centro educativo y posteriormente en la Facultad de Medicina.

Intento de femicidio

El intento de femicidio se registró el pasado martes en el anexo de la Facultad de Medicina, en el predio que años atrás ocupaba la textil Alpargatas. Allí, una joven de 19 años fue apuñalada por un compañero de clase.

El hecho de violencia generó gran conmoción entre los alumnos que instantes después fueron desalojados de la casa de estudios. Actualmente, la joven se encuentra fuera de peligro.