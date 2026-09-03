Una estudiante de la Facultad de Medicina presentó una denuncia penal por acoso contra Federico Lamaita, de 19 años, detenido el martes luego de atacar con un arma blanca a una compañera dentro del recinto universitario.
Investigación
Denuncian por acoso al joven que intentó cometer un femicidio en Facultad de Medicina
Durante la investigación por el intento de femicidio que cometió Federico Lamaita, cuando la Policía recababa testimonios sobre presuntos episodios anteriores, otra estudiante decidió denunciar.