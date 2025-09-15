Cuatro personas muertas en dos accidentes de tránsito en Canelones

“En el automóvil que pretendió cruzar fallecen sus dos ocupantes en el lugar, resultando estos despedidos del vehículo: un hombre de 54 años y otro mayor de edad aún sin identificar”, indicaron desde Caminera.

En tanto, en el auto que iba por la Interbalnearia sus dos ocupantes resultaron lesionados: al conductor, de 43 años, se le diagnosticó “trauma cerrado de abdomen y posible fractura costal derecha”; a su acompañante, de 26 años, “politrauma cervical”.

El caso pasó ahora a menos de la Fiscalía y de la Policía.

Accidente fatal en ruta 12

El segundo accidente en la noche del domingo ocurrió a la hora 22:15, en el kilómetro 80 y medio de la ruta 12.

Un auto que circulaba de Tala hacia San Ramón despistó y volcó fuera de la ruta. “El vehículo se incendia, falleciendo sus dos ocupantes calcinados en el interior del mismo”, dice el informe de Policía Caminera.

Este informe indica que “finalizadas las actuaciones en el lugar, aún no había sido posible identificar a las víctimas”.