Cuatro personas muertas en dos accidentes de tránsito en Canelones

Un choque en la ruta Interbalnearia, a la altura del balneario Jaureguiberry (Canelones), terminó con dos personas muertas y otras dos con varios traumatismos.
El siniestro ocurrió en la noche de este domingo, pasadas las 21:00 horas, a la altura del kilómetro 78,500. Allí, dos vehículos chocaron de forma “fronto-lateral”, según indicó la Policía Caminera en un comunicado.
El accidente
El accidente se dio cuando uno de los vehículos, de color gris, intentaba cruzar la ruta “en un cruce de cantero, de sur a norte”. Fue allí que fue embestido “por el automóvil de color rojo que se desplazaba de oeste a este por la ruta Interbalnearia”.
“En el automóvil que pretendió cruzar fallecen sus dos ocupantes en el lugar, resultando estos despedidos del vehículo: un hombre de 54 años y otro mayor de edad aún sin identificar”, indicaron desde Caminera.
En tanto, en el auto que iba por la Interbalnearia sus dos ocupantes resultaron lesionados: al conductor, de 43 años, se le diagnosticó “trauma cerrado de abdomen y posible fractura costal derecha”; a su acompañante, de 26 años, “politrauma cervical”.
El caso pasó ahora a menos de la Fiscalía y de la Policía.
Accidente fatal en ruta 12
El segundo accidente en la noche del domingo ocurrió a la hora 22:15, en el kilómetro 80 y medio de la ruta 12.
Un auto que circulaba de Tala hacia San Ramón despistó y volcó fuera de la ruta. “El vehículo se incendia, falleciendo sus dos ocupantes calcinados en el interior del mismo”, dice el informe de Policía Caminera.
Este informe indica que “finalizadas las actuaciones en el lugar, aún no había sido posible identificar a las víctimas”.