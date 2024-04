Cuestionamientos a la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

En ese sentido, Luongo criticó que González escribiera la norma UY 123 a partir de recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, lo que considera “totalmente falso”.

“[La norma] se basa en un documento que hicieron unas sociedades llamadas Arcal, que dicen específicamente” que no deben ser tomadas como normas obligatorias, incluso “el Organismo Internacional de Energía Atómica no se hace responsable ni recomienda que se tomen esas recomendaciones”, explicó Luongo.

De acuerdo al presidente de la SUFIM, la norma es “extremadamente restrictiva” para quienes hoy en Uruguay trabajan en el área de física médica.

“Desde el punto de vista laboral, el nivel académico es más que aceptable, es correcto", aseguró Pero, para Luongo, González limita el trabajo de los físicos médicos, ya que la normativa UY 123 impone restricciones adicionales a su trabajo. Advirtió, además, que esta medida “conducirá a una escasez de profesionales cualificados, limitando la capacidad de tratamiento y generando un caos en el sistema de atención médica”.

Presuntas irregularidades en la formación de González Sprinberg

Luongo reveló irregularidades en la formación y titulación de González Sprinberg, quien ejerce como director técnico sin haber dado pruebas documentales de tener los títulos requeridos.

“[González] no ha podido demostrar que tiene títulos habilitantes. Tiene el cargo de director técnico de la Autoridad Reguladora y para ser director técnico tenés que tener un título habilitante. Él presentó frente a Presidencia de la República un único título, que es un doctorado en la Universidad de Cuyo, Argentina, que no está revalidado en Uruguay, por lo tanto no es válido”, indicó Luongo.

Una resolución fechada el 28 de marzo de 2022 en respuesta a un pedido de acceso a la información, a la que accedió Caras y Caretas, comprueba que Gonzalez no tiene un título expedido por la Universidad de la República (Udelar).

“No es posible acceder a la entrega del ‘título habilitante expedido por la Universidad de la República que acredite el doctorado a que hace referencia el acto de de designación’, en tanto el doctorado no fue realizado en la Universidad de la República sino el a Universidad de Cuyo, República Argentina”, indica la resolución.

Ampliación del caso en Legítima Defensa

Tanto Luongo como el vicepresidente de la SUFIM, Gustavo Piriz, acudieron al programa Legítima Defensa para ampliar su denuncia sobre la norma UY 123 y la gestión de González.

Piriz sostuvo que una de las problemáticas de la norma es el tiempo que los físicos médicos tienen para trabajar con pacientes. “Se pusieron tiempos mínimos dedicados a cada paciente para determinado tipo de tratamiento. Pasamos de cosas que con una computadora moderna llevan 10 minutos, a que con esta norma lleven dos o siete horas”, dijo Piriz. Esto implica que alcanza la capacidad a los físicos médicos de atender a todos los pacientes. Eso, según el vicepresidente de la SUFIM “está por fuera de los estándares actuales”. “[La norma] está limitando la cantidad de pacientes que podemos ver”, señaló.

Piriz dio cuenta además de un proceso de “desregulación”, ya que la norma “no solo limita a los licenciados en Física Médica”, sino que hace que un posgrado sea el habilitante para ejercer como físico médico. Agregó además que hay cantidad de físicos médicos que no han podido revalidar sus títulos “por la LUC”. Estas personas, según Piriz, no presentaban un título de grado aunque sí uno de posgrado, por lo que con eso “quedaban autorizados” para ejercer.

En relación a esto último, Luongo dijo que en caso de haber obtenido un título en el extranjero, el mismo debe ser revalidado: “Viene la gente de afuera [...] sin revalidar y a ejercer, y a los uruguayos no se les permite”. Por su parte, para Piriz el asunto reside en que “no se cree” en los profesionales formados en la Udelar.

Por último, Luongo comentó que en los próximos días se reunirá una comisión en la que participarán físicos médicos, oncólogos de clínicas tanto estatales como privadas, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Medicina y la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección.

González participará en representación de la autoridad reguladora en la comisión, adelantó Luongo. “¿Quién participará por la Facultad de Ciencias? Antes era el doctor Piriz, en el momento en el que comenzó a aparecer por SUFIM lo sacaron, y la esposa de Gabriel González es la nueva nombrada”, según denunció.