El escenario meteorológico para Uruguay durante la primera semana de marzo estará marcado por una transición de condiciones estivales hacia un periodo de mayor humedad e inestabilidad. Según el último pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el apoyo técnico de MetSul y las proyecciones de viento de Windguru, se espera un ascenso térmico sostenido que alcanzará su pico en las próximas 48 horas.
Inestabilidad
De los 34°C a la lluvia: el pronóstico para marca una semana de contrastes climáticos
Inumet y MetSul coinciden en el pronóstico: una ventana de altas temperaturas con desmejoras progresivas a partir del miércoles.