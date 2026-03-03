Hacete socio para acceder a este contenido

pronóstico | lluvia | Inumet

Inestabilidad

De los 34°C a la lluvia: el pronóstico para marca una semana de contrastes climáticos

Inumet y MetSul coinciden en el pronóstico: una ventana de altas temperaturas con desmejoras progresivas a partir del miércoles.

El escenario meteorológico para Uruguay durante la primera semana de marzo estará marcado por una transición de condiciones estivales hacia un periodo de mayor humedad e inestabilidad. Según el último pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el apoyo técnico de MetSul y las proyecciones de viento de Windguru, se espera un ascenso térmico sostenido que alcanzará su pico en las próximas 48 horas.

Pronóstico oficial: calor y nubosidad en aumento

Para este martes 3 de marzo, el Inumet prevé una jornada con temperaturas máximas que oscilarán entre los 29°C en el área metropolitana y los 34°C en el litoral noroeste. El cielo se presentará algo nuboso durante la mañana, con un incremento de la cobertura hacia la tarde y noche.

El miércoles 4 será el día de mayor presión térmica, con máximas que podrían rozar los 32°C a 33°C en gran parte del país. Sin embargo, MetSul advierte que este aumento de temperatura vendrá acompañado de un incremento significativo en la humedad, lo que generará condiciones propicias para la formación de tormentas aisladas hacia el final de la jornada.

Vientos y condiciones costeras (Windguru)

De acuerdo con los modelos de Windguru, se registran vientos persistentes del sector Noreste (NE) rotando al Este (E).

  • Rachas: Se esperan ráfagas de entre 40 y 50 km/h en las zonas costeras de Canelones, Maldonado y Rocha, lo que podría generar marejada en zonas de navegación menor.

  • Tendencia: Hacia el jueves, la rotación del viento al sector Sureste (SE) marcará el ingreso de una masa de aire más fresca, provocando un descenso de las máximas hacia los 25°C - 26°C.

Perspectivas de lluvias

Aunque el inicio de semana es mayormente seco, el consenso de los meteorólogos apunta a una desmejora generalizada para el jueves 5 de marzo.

  • Inumet reporta una probabilidad alta de precipitaciones y tormentas para el jueves, afectando principalmente el sur y el litoral.

  • MetSul destaca que marzo se caracterizará por episodios de tormentas frecuentes, estimando acumulados que podrían ser significativos en zonas puntuales del norte del país.

