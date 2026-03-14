De los 34°C a las tormentas: Uruguay enfrenta un lunes de extremos meteorológicos

MetSul: El retorno del "calor confortable" antes de la inestabilidad

El observatorio brasileño señala que una masa de aire cálido impulsada por vientos del sector norte dominará el inicio de la semana. MetSul advierte que, aunque el fin de semana ha sido de "alivio térmico", el termómetro superará los 30°C en el litoral y sur del país. Este fenómeno es el preámbulo de una "mudanza de temperatura" que traerá inestabilidad asociada al ingreso de aire más fresco desde el sur.