De los 34°C a las tormentas: Uruguay enfrenta un lunes de extremos meteorológicos

Uruguay se prepara para un marcado cambio en las condiciones atmosféricas durante las próximas 48 a 72 horas. Tras un fin de semana de estabilidad térmica, la confluencia de datos del Instituto Nacional de Meteorología (Inumet), el observatorio brasileño MetSul y los modelos de precisión de Windguru coinciden en un ascenso brusco de la temperatura antes del ingreso de un frente de inestabilidad que traerá tormentas.
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Análisis por fuente meteorológica. Inumet: Pico de calor y desmejoramiento
El organismo oficial ha actualizado sus proyecciones destacando un domingo y lunes de temperaturas en ascenso. Se prevé que el lunes 16 sea la jornada más calurosa, con máximas que alcanzarán los 34°C en varias zonas del país. No obstante, Inumet advierte que hacia la tarde/noche del lunes la nubosidad aumentará, dando paso a la formación de tormentas aisladas.
MetSul: El retorno del "calor confortable" antes de la inestabilidad
El observatorio brasileño señala que una masa de aire cálido impulsada por vientos del sector norte dominará el inicio de la semana. MetSul advierte que, aunque el fin de semana ha sido de "alivio térmico", el termómetro superará los 30°C en el litoral y sur del país. Este fenómeno es el preámbulo de una "mudanza de temperatura" que traerá inestabilidad asociada al ingreso de aire más fresco desde el sur.
Windguru: Condiciones en la franja costera
Para quienes realizan actividades náuticas o residen en la costa (Montevideo, Maldonado y Rocha), los modelos de Windguru indican un cambio en el patrón de vientos:
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Domingo 15: Vientos del sector Norte (NE/N) con rachas de hasta 50 km/h hacia la tarde.
Lunes 16: Rotación al sector Este con ráfagas que podrían escalar hasta los 60 km/h acompañando el frente de tormentas. El oleaje se mantendrá entre 1.0 y 1.2 metros en la zona este.