Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Casmu | Domingo Beltramelli | Ministerio de Salud Pública

Nueva etapa

Domingo Beltramelli, nuevo presidente del Casmu tras elecciones internas

El nuevo presidente del Casmu, Domingo Beltramelli, encabezará la directiva hasta 2028. En diálogo con la prensa, adelantó cuáles serán sus primeras gestiones.

El nuevo presidente del Casmu es Domingo Beltramelli.

El nuevo presidente del Casmu es Domingo Beltramelli.

 Foto: Casmu
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En las elecciones internas realizadas este miércoles, Domingo Beltramelli fue electo presidente del Casmu, mutualista que se encuentra bajo intervención del Ministerio de Salud Pública (MSP) desde el 29 de julio de 2024. Disputó la presidencia con Raúl Rodríguez, quien ocupó ese cargo durante dos periodos.

Los comicios contaron con la participación de más de 5.300 médicos capitalizadores habilitados para votar. Los electores debieron decidir entre la lista 1935, encabezada por Rodríguez, y la alternativa opositora, Lista 1, liderada por Beltramelli. La votación determinó que Beltramelli presida la institución hasta 2028.

El nuevo consejo directivo del Casmu quedó conformado con tres representantes de la lista 1 (Beltramelli, Cristina Rey y Marcelo Diamanty) dos de la lista 1935 (Raúl Rodríguez y Juan José Areosa).

Beltramelli informó que en los próximos días se reunirá con autoridades del Ministerio y del consejo directivo saliente para revisar la situación económica de Casmu. Además, indicó que su gestión buscará implementar ajustes en el sistema económico-administrativo y en áreas de gestión interna de la mutualista.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar