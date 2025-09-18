Domingo Beltramelli, nuevo presidente del Casmu tras elecciones internas

En las elecciones internas realizadas este miércoles, Domingo Beltramelli fue electo presidente del Casmu, mutualista que se encuentra bajo intervención del Ministerio de Salud Pública (MSP) desde el 29 de julio de 2024. Disputó la presidencia con Raúl Rodríguez, quien ocupó ese cargo durante dos periodos.
Nueva etapa
El nuevo presidente del Casmu, Domingo Beltramelli, encabezará la directiva hasta 2028. En diálogo con la prensa, adelantó cuáles serán sus primeras gestiones.