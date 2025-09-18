Lanzamiento del Permiso Nacional de Conducir por Puntos: ¿cómo funciona el nuevo sistema?

La iniciativa, desarrollada en varios países del mundo, demuestra que, en promedio, desde la aplicación de este mecanismo, se redujo un 10% el número de fallecidos, un 9% el de lesionados y un 21% el de siniestros de tránsito.

Ahora comienza la elaboración de un sistema informático para que cada ciudadano pueda consultar su situación.

El sistema de puntos

A través de este procedimiento, se originan herramientas para recompensar buenas conductas en el tránsito y sancionar las peligrosas. Según la normativa, cada conductor que tramite por primera vez (principiante) su permiso de conducir ingresará al sistema con ocho puntos, cifra que aumentará con el transcurso del tiempo si no comete infracciones que se los reste, hasta alcanzar un máximo de 15.

Quien cuente con una licencia vigente cuando accede a este sistema empezará con 12 puntos.

Por el contrario, si se generan infracciones de tránsito, se restan puntos.

Algunas de ellas son conducir bajo los efectos de alcohol u otras drogas o utilizando un teléfono celular, excederse en la velocidad permitida, participar en picadas, no usar casco al trasladarse en una moto o cinturón de seguridad o sistema de retención infantil en vehículos.

Si la cantidad de puntos llega a cero, el permiso se suspenderá por tres meses y la persona deberá realizar, de forma obligatoria, el Programa de Recuperación de Puntos.

Podrán postularse, de manera voluntaria y una vez al año, quienes deseen recuperar puntos. Estos también pueden recobrarse si la persona no cometió infracciones por un período de dos años.

En aquellos casos en que no sea posible identificar al conductor que comete la infracción, por ejemplo, por exceso de velocidad registrado por radar, la sanción se aplicará al titular del vehículo. Este dispondrá de 10 días hábiles para notificar quién fue el conductor responsable. De lo contrario, la quita se aplicará al titular del coche.

Marcelo Metediera explicó que un 77,4% de las personas cuyo permiso de conducir está activo, alrededor de 1.425.000, no cometen ninguna infracción, en tanto que el 20% que lo hace no trasgrede normas que impliquen la resta de puntos.

Permiso por Puntos

Responsabilidad al volante

Metediera expuso sobre la evolución de la normativa de tránsito y la seguridad vial que originó el contexto actual, en el que es posible plantear una nueva forma de conducir que promueva la responsabilidad frente al volante y, asimismo, castigue las malas conductas.

Explicó que, tras un análisis exhaustivo de los datos de siniestralidad vial en el país y el uso de un modelo de predicción estadística, se trazó un plan de acción para el quinquenio, bajo el liderazgo de la Unasev, con líneas estratégicas centradas en educación, fiscalización, labor de la Justicia y Permiso por Puntos.

“Es importante que nos animemos a tomar las decisiones políticas que necesitamos”, sostuvo, y recordó que la mayoría de esas acciones no implican costos ni son acciones para recaudar.

Colaboración española

Al lanzamiento asistió la titular de la Dirección General de Tráfico de España, María Lidón Lozano, quien repasó los hitos de la implementación del sistema, las complejidades encontradas en el proceso y cómo se sortearon.

El país europeo dispone de 20 años de experiencia en el tema y es referente en el mundo por la planificación e instauración de políticas públicas exitosas en gestión de tránsito y seguridad vial. Esta dependencia asesoró a la Unasev durante el proceso.