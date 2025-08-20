Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

Salto

Presidente de la Juventud del PN condenado a 1 año de prisión por contrabando de huevos

El dirigente blanco fue sentenciado a un año de régimen de libertad a prueba por reiterados delitos de receptación especialmente agravados.

La semana pasada Salto se vio sacudido cuando se supo que un dirigente del Partido Nacional estaba vinculado al contrabando. En las últimas horas Lucas Trindade, edil de Salto y presidente de la Juventud blanca de ese departamento, fue condenado por la Justicia por intentar contrabandear unos 6.817 huevos de gallina desde Brasil.

Trindade había sido electo como edil para este período y había declarado en un medio local que pasaría a estar a cargo de la Secretaría de Juventud del gobierno de Carlos Albisu.

Un año de régimen de libertad a prueba

El dirigente blanco fue sentenciado a un año de régimen de libertad a prueba por reiterados delitos de receptación especialmente agravados, en los que deberá residir en su domicilio.

Además estará bajo la orientación y vigilancia permanentes de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), presentarse en la seccional policial una vez por semana y realizar servicio comunitario dos veces por semana por un mes.

Trindade fue detenido por los oficiales el pasado miércoles sobre la mañana, cuando conducía una camioneta Volkswagen Saveiro con los más de 6.800 huevos. La semana pasada también se presentó a Lucía Molinari como nueva jerarca de la Secretaría de la Juventud.

Como acompañante del condenado en la camioneta estaba otro hombre. En este caso, se le dispusieron medidas cautelares que consisten en fijar domicilio y la prohibición de salir del país por cuatro meses.

