La semana pasada Salto se vio sacudido cuando se supo que un dirigente del Partido Nacional estaba vinculado al contrabando. En las últimas horas Lucas Trindade, edil de Salto y presidente de la Juventud blanca de ese departamento, fue condenado por la Justicia por intentar contrabandear unos 6.817 huevos de gallina desde Brasil.
Salto
Presidente de la Juventud del PN condenado a 1 año de prisión por contrabando de huevos
El dirigente blanco fue sentenciado a un año de régimen de libertad a prueba por reiterados delitos de receptación especialmente agravados.