Presidente de la Juventud del PN condenado a 1 año de prisión por contrabando de huevos

Además estará bajo la orientación y vigilancia permanentes de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), presentarse en la seccional policial una vez por semana y realizar servicio comunitario dos veces por semana por un mes.

Trindade fue detenido por los oficiales el pasado miércoles sobre la mañana, cuando conducía una camioneta Volkswagen Saveiro con los más de 6.800 huevos. La semana pasada también se presentó a Lucía Molinari como nueva jerarca de la Secretaría de la Juventud.

Como acompañante del condenado en la camioneta estaba otro hombre. En este caso, se le dispusieron medidas cautelares que consisten en fijar domicilio y la prohibición de salir del país por cuatro meses.