Detuvieron a presunta líder de banda criminal "Los Suárez"

Los clanes familiares que se conocen en el barrio son "Los Suárez", "Los Albin" y "Los Colorados".

La Policía tiene la hipótesis que el ataque a balazos que terminó con un bebé muerto se debió a un enfrentamiento entre estos grupos.

"Ellos vinieron a matar"

La madre del niño de un año asesinado en Cerro Norte contó a Telemundo qué ocurrió aquel sábado en el que integrantes de una banda narco dispararon contra ella en una pasaje en el que estaba su hijo y sus sobrinos.

"Esa tarde iba a llevar a unos niños a la placita, salgo de la escalera de mi casa, porque mi hijo había olvidado una Crocs, se la voy a poner, pero en eso veo que se asoman tres por la esquina de arriba", relató la mujer, que aún sigue internada 11 días después del ataque.

"Se asoman tres por ese lado, dos con pistola y uno con una AR-15. Yo les vi la cara y quedé como shockeada, digo, ¿qué van a hacer? Y comenzaron a disparar", recordó. La hirieron en el brazo, pero igual corrió porque había tres niños con ella -su hijo de un año y sus dos sobrinos de cinco y tres años- y los quería poner a salvo.

"Me doy vuelta, entro a correr para meter a los niños para adentro, porque son todos chicos. Los meto para adentro y el último que me quedó fue mi hijo, que le dieron dos tiros en el pecho y uno en la cola", narró sin poder contener el llanto.

A ella le dieron otros cinco tiros, dos en el pecho, dos en las pierna y uno en el glúteo. Luego, perdió el conocimiento y despertó 48 horas después en el hospital. "Me desperté a los dos días y yo pensé que mi hijo estaba vivo. Los médicos no me querían decir que él ya había fallecido, y ahí fue como me enteré", dijo.

"No fue un enfrentamiento como dicen, fueron ellos que vinieron y tiraron, y aparte seguían tirando, no les importaba que era una mujer o que había niños; ellos vinieron a matar", aseguró.