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Sociedad

CONCIENCIA ANTE LA CRISIS

Día Mundial del Agua: "Donde fluye el agua, crece la igualdad"

Bajo la temática “Agua y Género” se celebra este domingo 22 de marzo una nueva edición del Día Mundial del Agua.

Agua y género, una preocupación para la ONU.

Agua y género, una preocupación para la ONU.
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Por Redacción Caras y Caretas

Se celebra este 22 de marzo el Día Mundial del Agua, establecido por Naciones Unidas para tomar conciencia de la necesidad de cambios para el acceso universal a este recurso. Esta edición 2026 se realiza bajo la consigna “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, poniendo el foco en el vínculo entre el agua y la igualdad de género.

El lema es el resumen de una realidad urgente: la campaña del Día Mundial del Agua 2026, coordinada por ONU-Agua y liderada por Unicef y ONU Mujeres, aborda la temática “Agua y Género”. El mensaje central es: la crisis mundial del agua afecta a todos, pero no de igual manera. En los lugares donde las personas carecen de los derechos al agua potable y al saneamiento, las desigualdades florecen, y son las mujeres y las niñas quienes soportan la peor parte. Debido a roles de género profundamente arraigados, son ellas quienes, en muchas comunidades, dedican horas diarias a la recolección de agua, una tarea que les roba tiempo para la educación, el trabajo remunerado, el cuidado de la familia y el esparcimiento. Esta carga perpetúa ciclos de pobreza y vulnerabilidad, además de exponerlas a riesgos de seguridad en largos trayectos. La falta de servicios de saneamiento adecuados en escuelas también afecta desproporcionadamente a las niñas, llegando a ser una causa de deserción escolar.

Por ello, el Día Mundial del Agua 2026 hace un llamado a adoptar un enfoque transformador basado en los derechos humanos, donde las mujeres y las niñas no sean vistas solo como víctimas de la crisis, sino como agentes de cambio. Se busca centrar sus voces y liderazgo en las soluciones hídricas, asegurando su participación en la gobernanza y la toma de decisiones. La evidencia muestra que cuando las mujeres participan en igualdad en la gestión del agua, los servicios se vuelven más inclusivos, sostenibles y efectivos.

Actividades para el Día del Agua

Para conmemorar esta fecha y profundizar en la temática anual, Naciones Unidas, a través de sus diferentes agencias, ha organizado una serie de actividades clave a nivel global. Los eventos centrales incluyen:

1. Lanzamiento del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2026.

El evento principal será la presentación del informe anual de Unesco, que este año llevará por título “Agua y Género”. La cita será el 23 de marzo en Venecia (Italia), organizada por la Oficina de Unesco en Venecia y el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP).

Celebración en la Unesco

Por otra parte, los días 18 y 19 de marzo, en la sede de la Unesco en París tuvo lugar una celebración conjunta para clausurar el Año Internacional de la Preservación de los Glaciares 2025 y dar inicio al Decenio de Acción para las Ciencias Criosféricas (2025-2034). En este marco, se llevaron a cabo sesiones de alto nivel y eventos paralelos que vincularán la criósfera, el agua y la igualdad de género, y se realizó un avance del lanzamiento del Informe Mundial sobre el desarrollo de los recursos hídricos.

Seminarios web y foros de discusión

Diversas entidades de la ONU y organizaciones asociadas han programado seminarios online para ampliar el debate:

• Universidad de la ONU (UNU-IAS): organizará un seminario web el mismo 22 de marzo para explorar formas de integrar la perspectiva de género en las cuestiones de agua y saneamiento, contando con ponentes de UNFPA, IGES y la Universidad de Waseda.

• Applied Microbiology International (AMI): en colaboración con agencias de la ONU, celebrará un webinar el 18 de marzo titulado "Igualdad de Género y Agua", donde se discutirá la carga desproporcionada que enfrentan las mujeres y la necesidad de situarlas en el centro de las discusiones sobre el futuro del agua.

Estas actividades buscan no solo visibilizar el problema, sino fomentar alianzas y acciones concretas que permitan avanzar hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6): garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos para 2030, demostrando que el agua es, sin duda, una fuerza para un futuro más saludable, próspero e igualitario.

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