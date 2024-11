Dineros retirados por la dictadura: Caja de Profesionales exige su devolución para asegurar la sostenibilidad

Devolución de los fondos retirados por la dictadura

El segundo punto expuesto durante la conferencia fue el reclamo de fondos retirados por la dictadura militar, que aún no han sido devueltos a la CJPPU. Según Alza, este dinero fue transferido a Rentas Generales durante el régimen dictatorial y nunca regresó a la institución. En la actualidad, la CJPPU exige que se reabra el debate político para que estos recursos sean reintegrados.

“Vamos a hacer una solicitud expresa para que haya una discusión política de que estos dineros vuelvan a la Caja de Profesionales, en este momento en que la situación económico-financiera del Instituto no es la mejor”, señaló Alza. Estos fondos, explica, podrían aliviar la crisis financiera que atraviesa la CJPPU y mejorar la situación de sus jubilados, quienes han sido históricamente perjudicados por esta apropiación.

Con el cambio de gobierno próximo en noviembre, Alza subrayó la necesidad de establecer una negociación rápida y efectiva con las nuevas autoridades para adaptar el marco legal y asegurar la sustentabilidad de la CJPPU. Ya se han elaborado estudios actuariales y un documento detallado que será entregado a las nuevas autoridades. Este documento contiene una batería de propuestas desarrolladas y aprobadas por mayorías en el directorio de la CJPPU, cada una respaldada por análisis técnicos sólidos.

Durante la conferencia, los representantes del Poder Ejecutivo en el directorio de la CJPPU no estuvieron presentes. Según una carta que fue leída por Alza, decidieron no participar para evitar interpretaciones de aval a los planteamientos de la Caja. También manifestaron que estos temas deben abordarse con el próximo gobierno y no con el actual.