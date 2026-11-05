Mejora transitoria en el clima, pero las lluvias regresarán con un descenso de temperatura el fin de semana

Uruguay tendrá este jueves 5 de noviembre una jornada de clima relativamente estable, con cielo claro y algo nuboso en buena parte del territorio. Sin embargo, la mejora será transitoria: el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anuncia un nuevo desmejoramiento para el viernes, con precipitaciones aisladas durante la tarde y la noche, mientras que el sábado se espera un descenso marcado de las temperaturas y la persistencia de algunas lluvias.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
De acuerdo con la actualización de Inumet publicada en la madrugada de este jueves, las temperaturas previstas para el país se ubican entre los 13 °C y los 24 °C durante la jornada. En el área metropolitana, el organismo pronostica condiciones de estabilidad, con cielo claro y algo nuboso, y vientos del suroeste y oeste de entre 10 y 30 kilómetros por hora, que rotarán al noroeste hacia la tarde y la noche.
El panorama será similar en buena parte del país, aunque pueden registrarse diferencias entre regiones, especialmente en zonas del norte y el este, donde podrían persistir algunos períodos de nubosidad y condiciones variables.
El viernes volverán las lluvias
La estabilidad comenzará a perder terreno el viernes 6 de noviembre. Inumet prevé una primera parte del día con cielo claro y algo nuboso, que evolucionará hacia condiciones más cubiertas durante la tarde y la noche.
Para ese período se anuncian precipitaciones aisladas, con temperaturas de entre 11 °C y 23 °C en el pronóstico de referencia. El viento soplará inicialmente del noroeste y oeste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h, y luego rotará al oeste y suroeste, con intensidades de entre 20 y 40 km/h.
La previsión no implica necesariamente lluvias generalizadas o persistentes en todos los departamentos: al tratarse de precipitaciones aisladas, su distribución puede ser irregular.
Sábado con descenso térmico y viento
El sábado 7 se perfila como la jornada más fresca de este período. Inumet anuncia temperaturas de entre 8 °C y 16 °C, con cielo cubierto a nuboso durante la mañana y precipitaciones aisladas, aunque con una tendencia a mejorar.
También se prevé un aumento de la intensidad del viento. Durante la primera parte del día soplará del sudeste y sur, entre 20 y 40 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h. Hacia la tarde y la noche se espera una disminución de la nubosidad, aunque persistirá el viento del sur al sudeste.
El cambio de masa de aire se hará sentir especialmente en las temperaturas máximas, que quedarán sensiblemente por debajo de las previstas para el jueves y el viernes.
Qué ocurre en la región: la advertencia de MetSul
El escenario meteorológico regional también merece atención. MetSul había advertido sobre un período de inestabilidad en el sur de Brasil, asociado al desplazamiento de un centro de baja presión y a la interacción con aire cálido y húmedo.
Las previsiones regionales señalaron riesgo de lluvias fuertes a intensas y tormentas localizadas, con posibilidad de granizo y vendavales en sectores de Rio Grande do Sul y otros estados del sur brasileño. La situación es especialmente relevante para las zonas próximas a la frontera con Uruguay, aunque los fenómenos previstos en Brasil no deben trasladarse automáticamente al territorio uruguayo.
En sus análisis previos, MetSul también había mencionado a departamentos del norte y el este de Uruguay entre las áreas que debían seguirse con atención, aunque los escenarios meteorológicos pueden modificarse a medida que se actualizan los modelos.
Un aspecto importante es que la previsión de un sistema de baja presión o de condiciones adversas en la región no equivale, por sí sola, a una advertencia oficial para Uruguay. Para conocer la situación vigente en el país, la referencia debe ser el sistema de alertas de Inumet.
¿Hay advertencias meteorológicas vigentes?
Al momento de consultar la información oficial para esta nota, el pronóstico general de Inumet no incluía una advertencia meteorológica vigente. De todos modos, la situación puede cambiar durante las próximas horas, por lo que se recomienda revisar las actualizaciones del organismo, especialmente ante la posibilidad de lluvias y tormentas en distintas zonas del país.
En síntesis, Uruguay tendrá un jueves mayormente estable, un viernes con aumento de la nubosidad y regreso de precipitaciones aisladas, y un sábado más frío, ventoso y con lluvias durante parte de la jornada. La evolución de la situación regional obliga a mantener el seguimiento de los pronósticos, en particular en los departamentos fronterizos.