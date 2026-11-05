Mejora transitoria en el clima, pero las lluvias regresarán con un descenso de temperatura el fin de semana

El viernes volverán las lluvias

La estabilidad comenzará a perder terreno el viernes 6 de noviembre. Inumet prevé una primera parte del día con cielo claro y algo nuboso, que evolucionará hacia condiciones más cubiertas durante la tarde y la noche.

Para ese período se anuncian precipitaciones aisladas, con temperaturas de entre 11 °C y 23 °C en el pronóstico de referencia. El viento soplará inicialmente del noroeste y oeste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h, y luego rotará al oeste y suroeste, con intensidades de entre 20 y 40 km/h.

La previsión no implica necesariamente lluvias generalizadas o persistentes en todos los departamentos: al tratarse de precipitaciones aisladas, su distribución puede ser irregular.

Sábado con descenso térmico y viento

El sábado 7 se perfila como la jornada más fresca de este período. Inumet anuncia temperaturas de entre 8 °C y 16 °C, con cielo cubierto a nuboso durante la mañana y precipitaciones aisladas, aunque con una tendencia a mejorar.

También se prevé un aumento de la intensidad del viento. Durante la primera parte del día soplará del sudeste y sur, entre 20 y 40 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h. Hacia la tarde y la noche se espera una disminución de la nubosidad, aunque persistirá el viento del sur al sudeste.

El cambio de masa de aire se hará sentir especialmente en las temperaturas máximas, que quedarán sensiblemente por debajo de las previstas para el jueves y el viernes.

Qué ocurre en la región: la advertencia de MetSul

El escenario meteorológico regional también merece atención. MetSul había advertido sobre un período de inestabilidad en el sur de Brasil, asociado al desplazamiento de un centro de baja presión y a la interacción con aire cálido y húmedo.

Las previsiones regionales señalaron riesgo de lluvias fuertes a intensas y tormentas localizadas, con posibilidad de granizo y vendavales en sectores de Rio Grande do Sul y otros estados del sur brasileño. La situación es especialmente relevante para las zonas próximas a la frontera con Uruguay, aunque los fenómenos previstos en Brasil no deben trasladarse automáticamente al territorio uruguayo.

En sus análisis previos, MetSul también había mencionado a departamentos del norte y el este de Uruguay entre las áreas que debían seguirse con atención, aunque los escenarios meteorológicos pueden modificarse a medida que se actualizan los modelos.

Un aspecto importante es que la previsión de un sistema de baja presión o de condiciones adversas en la región no equivale, por sí sola, a una advertencia oficial para Uruguay. Para conocer la situación vigente en el país, la referencia debe ser el sistema de alertas de Inumet.

¿Hay advertencias meteorológicas vigentes?

Al momento de consultar la información oficial para esta nota, el pronóstico general de Inumet no incluía una advertencia meteorológica vigente. De todos modos, la situación puede cambiar durante las próximas horas, por lo que se recomienda revisar las actualizaciones del organismo, especialmente ante la posibilidad de lluvias y tormentas en distintas zonas del país.

En síntesis, Uruguay tendrá un jueves mayormente estable, un viernes con aumento de la nubosidad y regreso de precipitaciones aisladas, y un sábado más frío, ventoso y con lluvias durante parte de la jornada. La evolución de la situación regional obliga a mantener el seguimiento de los pronósticos, en particular en los departamentos fronterizos.