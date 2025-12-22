Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política proyecto | espacios públicos |

Humo blanco

Legislador blanco presentó proyectos de ley para prohibir fumar en espacios públicos

El diputado nacionalista, Álvaro Dastugue, presentó dos proyectos de ley que buscan prohibir que se fume en plazas, parques y paradas de ómnibus.

Proyecto prevé prohibir fumar en espacios públicos.

Proyecto prevé prohibir fumar en espacios públicos.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El representante del Partido Nacional (PN), Álvaro Dastugue, presentó dos proyectos de ley para prohibir fumar en espacios públicos. La primera de las iniciativas del blanco tiene como objetivo “proteger a la población de la exposición involuntaria al humo y aerosoles derivados del consumo de productos de tabaco, marihuana y dispositivos electrónicos de vapeo, en determinados espacios públicos abiertos”.

La norma propuesta por Dastugue prevé prohibir “fumar, vaporizar o mantener encendidos productos de tabaco, cigarros, marihuana o dispositivos electrónicos emisores de vapores” tanto en “plazas, parques y espacios públicos que cuenten con juegos infantiles, áreas recreativas destinadas a niños o equipamiento lúdico, cualquiera sea su denominación”, como así también en “paradas de ómnibus, refugios de transporte colectivo de pasajeros y espacios destinados a la espera de dicho servicio, así como en un radio no menor a diez metros de los mismos”.

Fiscalización y multas

“Los espacios alcanzados por la presente ley deberán contar con señalización visible que indique la prohibición de fumar o vapear, conforme a lo que determine la reglamentación”, detalle el texto.

Asimismo, propone que sea el Ministerio de Salud Pública (MSP) quien fiscalice el cumplimiento de la norma, aunque también estipula que pueda coordinar acciones con gobiernos departamentales y municipales.

Las infracciones serán sancionadas, según su gravedad, con apercibimiento o multa, conforme a los criterios y montos que establezca la reglamentación”, agrega el documento.

Proyecto por un medio ambiente libre de humo de tabaco

El segundo proyecto de ley presentado por Dastugue se denomina: “Protección del derecho al medio ambiente libre de humo de tabaco, sus derivados y otras sustancias en espacios públicos de concurrencia familiar”.

La segunda iniciativa del diputado blanco propone medidas similares, pero en un espectro más amplio que el primero. Establece la prohibición de “fumar o mantener encendidos productos de tabaco, sus derivados, dispositivos electrónicos de vapeo u otras sustancias fumables en los siguientes espacios públicos abiertos:

* Plazas, playas y áreas de recreación familiar.

* Parques, jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales.

* Espacios deportivos, estadios y áreas destinadas a la práctica del deporte.

* Áreas exteriores de centros educativos y establecimientos de salud”.

La prohibición es entre las 9:00 y las 21:00 horas, “en tanto se trata de horarios de mayor concurrencia familiar”.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar