Legislador blanco presentó proyectos de ley para prohibir fumar en espacios públicos

Asimismo, propone que sea el Ministerio de Salud Pública (MSP) quien fiscalice el cumplimiento de la norma, aunque también estipula que pueda coordinar acciones con gobiernos departamentales y municipales.

“Las infracciones serán sancionadas, según su gravedad, con apercibimiento o multa, conforme a los criterios y montos que establezca la reglamentación”, agrega el documento.

Proyecto por un medio ambiente libre de humo de tabaco

El segundo proyecto de ley presentado por Dastugue se denomina: “Protección del derecho al medio ambiente libre de humo de tabaco, sus derivados y otras sustancias en espacios públicos de concurrencia familiar”.

La segunda iniciativa del diputado blanco propone medidas similares, pero en un espectro más amplio que el primero. Establece la prohibición de “fumar o mantener encendidos productos de tabaco, sus derivados, dispositivos electrónicos de vapeo u otras sustancias fumables en los siguientes espacios públicos abiertos:

* Plazas, playas y áreas de recreación familiar.

* Parques, jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales.

* Espacios deportivos, estadios y áreas destinadas a la práctica del deporte.

* Áreas exteriores de centros educativos y establecimientos de salud”.

La prohibición es entre las 9:00 y las 21:00 horas, “en tanto se trata de horarios de mayor concurrencia familiar”.