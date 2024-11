Directora de Inau denunció "graves situaciones de desprotección" en el organismo

Argenzio explicó que uno de los problemas centrales es la falta de aumento presupuestal desde 2020, cuando se aprobó la ley de presupuesto: "El presupuesto de INAU en el año 2020, cuando se hace la ley de presupuesto, no tuvo incremento presupuestario. Eso no lo digo yo como representante de la oposición, eso está plasmado en el Parlamento, en el Ministerio de Economía y Finanzas y en cada uno de los informes del área de Planificación y Presupuesto de INAU". Según Argenzio, la falta de recursos no solo es evidente en los informes institucionales, sino que también se traduce en un déficit operativo que "no permite llegar a fin de mes".