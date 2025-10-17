Doble ataque a balazos en el Cerro deja heridos, incluyendo a una bebé y su padre.

En la escena del hecho de violencia, los investigadores de la Zona IV encontraron al menos una veintena de casquillos esparcidos en el suelo y confirmaron que una camioneta estacionada presentaba al menos cinco impactos en el parabrisas.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia a centros de salud. El hombre, de 31 años, ingresó al Hospital del Cerro con extrema gravedad, habiendo recibido cinco impactos de bala en zonas vitales como la cabeza y el pecho. En las últimas horas, fue intervenido en block quirúrgico, y su estado es reservado.

Su hija, la bebé de diez meses, fue trasladada al Hospital Pereira Rossell, bajo un operativo que requirió apoyo de la Policía Caminera. Pese a haber recibido un impacto de bala en el abdomen, el subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, confirmó que la menor se encuentra internada en CTI, pero, afortunadamente, su vida no correría peligro.

Otro ataque en el mismo lugar

La tensión en la zona se profundizó pocas horas después del primer ataque. Fuentes policiales indicaron que, en el mismo punto geográfico, otra persona resultó herida de bala.

La segunda víctima es una mujer que fue baleada por la espalda. La hallaron tendida en la vía pública y la trasladaron a un centro asistencial.

Las autoridades trabajan para identificar a los atacantes de la motocicleta y determinar si existe una relación de larga data entre las víctimas y las bandas que se disputan el control del territorio, un conflicto que continúa cobrando víctimas inocentes en el fuego cruzado.