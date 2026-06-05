Incautaron 41 aves exóticas en una casa de Marindia

Efectivos de la Dirección Nacional de la Seguridad Rural de la Jefatura de Policía de Canelones, acompañados por técnicos del Ministerio de Ambiente, allanaron una vivienda del balneario Marindia, en el marco de una investigación que se venía desarrollando desde hacía varias semanas por contrabando, comercialización de animales prohibidos y exóticos, y caza abusiva de aves.