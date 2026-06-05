Incautaron 41 aves exóticas en una casa de Marindia

Efectivos de la Dirección Nacional de la Seguridad Rural de la Jefatura de Policía de Canelones, acompañados por técnicos del Ministerio de Ambiente, allanaron una vivienda del balneario Marindia, en el marco de una investigación que se venía desarrollando desde hacía varias semanas por contrabando, comercialización de animales prohibidos y exóticos, y caza abusiva de aves.
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En el allanamiento se logró incautar un total de 41 aves vivas, entre las que se encuentran especies exóticas que no habitan de forma natural en el país, además fue hallada un ave muerta y 97 jaulas utilizadas para su confinamiento y presunta comercialización.
Qué pasará con las aves y el condenado
Las aves serán sometidas a identificación taxonómica por parte de un ornitólogo, a efectos de determinar con precisión las especies involucradas y su situación legal.
El indagado fue trasladado en calidad de detenido a la Fiscalía de Atlántida, que dispuso su condena como autor penalmente responsable de un delito continuado de receptación agravado, imponiéndole la pena de siete meses de prisión, a cumplirse en régimen de libertad a prueba.