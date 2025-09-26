Según informó la fiscal Mirna Busich, se formalizó la investigación con respecto a dos personas por atropellar a una niña de cinco años en Nuevo París. El conductor fue imputado por lesiones gravísimas a título de dolo eventual. Otra persona, que retiró la moto, fue imputada por omisión de asistencia y encubrimiento.
Responsable corría picada
Dos personas fueron imputadas por el atropello de una niña de cinco años en Nuevo París
Conductor que la atropelló fue imputado por lesiones gravísimas y familiar por omisión de asistencia y encubrimiento. La niña sigue internada en grave estado.