Sociedad niña | Nuevo París | moto

Responsable corría picada

Dos personas fueron imputadas por el atropello de una niña de cinco años en Nuevo París

Conductor que la atropelló fue imputado por lesiones gravísimas y familiar por omisión de asistencia y encubrimiento. La niña sigue internada en grave estado.

La niña embestida el martes continúa en el CTI.
Por Redacción Caras y Caretas

Según informó la fiscal Mirna Busich, se formalizó la investigación con respecto a dos personas por atropellar a una niña de cinco años en Nuevo París. El conductor fue imputado por lesiones gravísimas a título de dolo eventual. Otra persona, que retiró la moto, fue imputada por omisión de asistencia y encubrimiento.

Para ambos, la Justicia dispuso prisión preventiva por 90 días, detalló el vocero de Fiscalía Javier Benech.

El episodio en Nuevo París

El hecho ocurrió el martes 23, cuando la niña de cinco años se encontraba en la vereda durante el cumpleaños de un vecino y fue embestida por una moto.

Según testigos, el conductor de la moto participaba en una picada (carrera) con otros motociclistas y se dio a la fuga tras el accidente.

La niña sufrió un fuerte golpe en la cabeza y fue trasladada por sus padres al Hospital del Cerro donde fue atendida en primera instancia y luego derivada a Médica Uruguaya donde permanece internada en estado reservado en el CTI, tras se operada en las últimas horas.

Familiares informaron a Subrayado que la niña sufrió hundimiento de cráneo y, además, fue arrastrada algunos metros tras el atropello.

La pequeña sigue internada en cuidados intensivos tras la intervención que le realizaron los médicos, quienes tuvieron que extraerle el bazo por una hemorragia que sufrió.

Minutos después del ingreso de la niña al hospital del Cerro (la noche del martes), una joven llegó a ese centro de salud con varias lesiones y manifestó haber sufrido un accidente de tránsito.

La Policía indicó que se trataba del conductor de la moto involucrada en el siniestro, quien fue imputado hoy, tras recuperarse de las heridas.

La otra persona imputada, fue una familiar del conductor de la moto que atropelló a la niña y retiró la moto del lugar.

