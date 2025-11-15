Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Ministerio de Salud Pública |

Basta de tanta dulzura

El 11% de la población adulta de Uruguay tiene riesgo de padecer diabetes tipo 2 en los próximos 10 años

Se presentó ante la ministra Cristina Lustemberg los resultados de la Primera Gira Nacional de ADU con evaluación sobre la diabetes en Uruguay.

Este viernes se realizó&nbsp;el 2do Conversatorio organizado por Asociación de Diabéticos del Uruguay (ADU),&nbsp; en el marco del nuevo Día Mundial de la Diabetes.

Por Redacción Caras y Caretas

Se estima que un 11% de la población adulta tiene riesgo de padecer diabetes tipo 2 en los próximos 10 años, según la escala Findrisc presentada este viernes con los resultados de la Primera Gira Nacional ADU 2025, que recorrió los 19 departamentos del país.

Durante el encuentro, la ministra Cristina Lustemberg anunció que el ministerio de Salud Pública trabaja para reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca a partir de 2026 y retrasar la progresión renal para lo cual evalúa cerca de 300 medicamentos y prestaciones que hoy no tienen cobertura en el país, incluyendo las gliflocinas (inhibidores SGLT2).

Lustemberg quien participó este viernes durante el 2do Conversatorio organizado por Asociación de Diabéticos del Uruguay (ADU), en el marco del nuevo Día Mundial de la Diabetes.

Lustemberg comprometió una reunión de trabajo para analizar la devolución de la Gira Nacional realizada por ADU, enfatizando la responsabilidad del MSP de lograr una cobertura universal sin desigualdades en el acceso.

El encuentro reafirmó que la diabetes exige una "coordinación sostenida" entre el Estado, la academia, las instituciones asistenciales y la sociedad civil, y que se requiere actuar con rapidez, ya que "lo que no ha dejado de avanzar ha sido la diabetes en el mundo".

La ministra Cristina Lustemberg reconoció las dificultades en la calidad del registro nacional de diabetes debido a problemas de registro de datos por parte de los prestadores, lo que exige coordinación con AGESIC.

El conversatorio presentó los resultados de la Primera Gira Nacional ADU 2025, que recorrió los 19 departamentos identificando brechas reales, y los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Equipos Consultores sobre complicaciones que planteó la inequidad territorial y de tratamiento ya que se identificó una brecha de inequidad que se evidencia "desde los departamentos que se apoyan al río negro hacia el norte".

También la distribución de tecnologías avanzadas, como las bombas de insulina y los monitoreos continuos, es desigual. En la mayoría del país, la insulinización se realiza con insulinas tradicionales de la década del 80, a pesar de la disponibilidad de análogos de segunda generación.

Se destacó también la prevalencia de diabetes mellitus en la población adulta uruguaya alcanza cifras cercanas al 9,5%. La encuesta de Equipos Consultores indica que el 12% de la población adulta reporta un diagnóstico médico de diabetes.

