El 8 de marzo y las políticas del disciplinamiento hacia Our Voice

Sonia Bongiovanni (SB) Nuestra Voz (Our Voice) es un colectivo artístico y activista militante. Tenemos sede en distintas partes del mundo, acá en Montevideo, también en Italia, en Argentina y Paraguay.

Nace inicialmente como una organización italiana y después con compañeras y compañeros también de acá de Uruguay nace el colectivo también en Montevideo, por ejemplo, como en Argentina, en Paraguay.

Siempre nos ocupamos de distintas causas sociales y con el tiempo fuimos abrazando distintas luchas. Partimos en Italia desde todo un recorrido de una lucha anti mafia y llegamos hasta acá en Latinoamérica con las luchas locales, como obviamente el feminismo que es internacional, pero el feminismo que abraza la visión de la autodeterminación de los pueblos y de los pueblos originarios de Abya Yala, por ejemplo.

Entonces abrazamos todo ese mundo también en todo el tema de la tierra, del ambiente, del ambientalismo, abrazamos las distintas luchas sociales, el antifascista, el anticapitalista. Y bueno, como feministas también tenemos un espacio feminista dentro de nuestro colectivo y participamos de las varias movilizaciones del 8 de marzo, tejiendo redes con otras organizaciones y de otras colectivas y sabiendo que la lucha es una.

También nos movilizamos siempre desde el arte. Hay muchos artistas dentro del colectivo, pero tenemos la visión de que el arte es una herramienta de lucha también que pueden utilizar y que pueden vivir todas las personas, o sea, también personas que no tengan que vivir o trabajar del arte pueden ser artistas y son artistas y pueden utilizar ese arte para dar un mensaje social, de denuncia social.

Fatima Amaral (F.M.) Completando desde la historia, desde acá del territorio mismo, más o menos como organización, desde el 2017 empezamos como oficialmente a hacer actividades en nombre del colectivo Our Voice, y desde ese entonces militamos temas que tienen que ver con la defensa del territorio, el ambientalismo, las distintas organizaciones sociales o pueblos originarios puntualmente, desde una visión digamos que de alguna manera entrelaza estas luchas y estas causas y estas perspectivas, como que siempre fue uno de los puntos principales, unir un poco esa perspectiva ambientalista, feminista, anticapitalista y demás, no sólo en Uruguay, sino también en contacto permanente con compañeros y compañeras de Argentina y Paraguay principalmente, y bueno, también siempre con Italia puntualmente.

El 8 de marzo

Fatima Amaral este año estuvimos en uno de los puntos de convocatoria del 8 de marzo, con más de 20 colectivos, organizaciones sociales, sindicatos y demás, convocando a esta movilización que bueno, que tenía uno de los puntos principales, que unía esas organizaciones sociales en ese punto de la marcha, pero también los otros puntos de la marcha que era la solidaridad con Palestina, que es uno de los valores principales que tenemos como organización, la solidaridad internacionalista, y que también era uno de los puntos principales que el movimiento feminista en general abrazaba para este 8 de marzo puntualmente.

¿Cuando vos me decís puntualmente, me nombrás estas 20 organizaciones, estamos hablando de una coordinación previa al 8 de marzo?

Sí, es una coordinación que este año agrupó a distintas colectividades, organizaciones sociales, sindicatos, que se llamaba Vía M, que convocaba en Plaza Independencia. Y después hubo otros puntos también que convocaban en Plaza Libertad, también en la Explanada de la Intendencia de Montevideo, que estaban Madres y Familiares y otros colectivos. Una de las cosas más en común era abrazar la causa de Palestina y después distintas cuestiones que tienen que ver más con el territorio.

¿El involucramiento de las disciplinas artísticas tuvo que ver con esto de la intervención pública como una apuesta desde el arte a visibilizar o generar determinadas sensibilidades?

Sonia Bongiovanni siempre vimos el arte como eso, como un valor mismo, una herramienta para visibilizar distintas luchas. Y en nuestro recorrido con participantes de nuestro colectivo, siempre nos movilizamos desde el arte, o sea que lo que pensamos es : bueno, participar de las marchas, de los eventos, de las convocatorias que ya existen y que son parte de eso que decíamos, de una única visión también de lucha y aportando desde el arte o sea que para nosotros y nosotras el arte tiene que hacer reflexionar justamente; es un rol que tiene el arte , un derecho como artistas de expresarnos, o sea, reivindicar nuestra propia libertad de expresión y que el arte tiene ese potencial de hacer reflexionar a las personas que están alrededor, y no solo.

¿Esta intervención cómo estuvo pensada desde el inicio, pasó más o menos lo que tenían pensado y que grados de acuerdo había en torno a esa intervención específicamente?

Sonia Bongiovanni el mensaje que que dimos y que quisimos dar es un poco el que salió a la conferencia de prensa que hicimos como colectivo, justamente para aclarar lo que fue, aclarar lo que somos, aclarar lo que hicimos y para incluso denunciar, ir contra esa tergiversación que hubo atrás de una intervención intencional para nosotras, pero que no transmitió a la gente a través de los grandes medios de prensa, a través del Comité Israelita del Uruguay, que hablaron de esa intervención como algo que no fue.

Nosotras lo que pusimos ahí en escena fue justamente ir contra un sistema que es patriarcal, que es sionista y que en este momento está cometiendo un genocidio en Palestina y utilizando rasgos en esa figura metafórica de Milei, porque para nosotros es una de esas figuras, uno de esos gobernantes que en la región está justamente yendo contra derechos y libertades fundamentales, no sólo de los ciudadanos y las ciudadanas argentinas como en toda la región, sino también contribuyendo con el genocidio que está pasando en Palestina por parte de la mano sionista.

Entonces fue una intervención simbólica, metafórica que quería visibilizar esto y también estaba un cartel que decía claramente la consigna que nosotras tenemos y mostramos que es Nunca antisemita, siempre antisionista, porque nosotras mismas reivindicamos que defender al pueblo palestino es defender a un pueblo semita o sea, el antisionismo no es antisemitismo, o sea, es muy diferente, lo sabemos y lo reivindicamos.

Fatima Amaral venía un poco en la misma línea de denuncia que ya veníamos como manifestando desde el colectivo en distintas estancias, en distintas movilizaciones y concentraciones que ya hemos convocado y donde ya hemos traído el tema de Palestina y la denuncia al sionismo no sólo como un régimen de ocupación en Palestina, sino en su expansión en el mundo.

Entonces bueno, también hemos hecho y hemos aportado en distintas campañas que tienen que ver con las sanciones a Israel, con cortar los vínculos económicos, con dejar de abrirle las puertas a las multinacionales que son responsables del genocidio en Palestina y que también son responsables hoy del saqueo de los territorios y la persecución a los pueblos que defienden los territorios en la región.

Entonces, en realidad la intervención tiene una conjunción de cosas, era como bastante intencional el hecho de utilizar los rasgos de Milei y el discurso, digamos que sí es de odio que realiza Milei a los movimientos de mujeres, a los movimientos indígenas, a los movimientos que defienden los derechos humanos. Era como toda una conjunción que también traía otras consignas, que hablaba del colonialismo patriarcal, que hablaba obviamente la defensa de Palestina, que tenía esa consigna como aclaratoria, porque sabíamos que una de las herramientas principales que iban a usar comunicacionalmente era el antisemitismo; el sionismo siempre la utilizaba como una forma de victimizarse para exponer a quienes se animan a hablar y a denunciar.

Entendemos que se tomó una imagen y que no puedo decir a ciencia cierta, pero creo que fueron los primeros dos días, se usó una imagen muy borrosa en todos los medios de comunicación, que de alguna manera conducía el pensamiento a decir bueno: esto es esto, y en realidad no era nada de lo que estaban expresando puntualmente quienes hablaban desde el Comité Central Israelita, pero después también otros medios de comunicación que en los titulares y en distintos espacios lo que hacían era tomar esa visión y de alguna manera conducir el pensamiento allí, porque el que había estado presente y vio toda la intervención no tenía nada que ver con el sentido de denunciar ni a las personas judías ni el resto de interpretaciones que también hubo.

Ahora han habido marchas específicamente por Palestina. ¿Por qué dar en esta marcha del 8 de marzo esa intervención pública y no capaz que en una que la más específica sobre el apoyo del pueblo palestino?

Sonia nosotras también hicimos intervención en la marcha por Palestina, o sea que ya participamos también de eso, pero como decía la compañera antes, el movimiento feminista decidió también apoyar el pueblo palestino como una, el apoyo como una de las consignas principales incluso de este 8 M. O sea, formamos parte de algo que también hizo y construyó el movimiento feminista acá en general, y no sólo acá sino en todo el mundo, empezaron a aparecer acciones globales por Palestina por parte de los movimientos feministas y son los primeros que se están movilizando.

Para nosotras también el feminismo es anticolonial y para nosotras es fundamental que si en este momento está pasando un genocidio, y no solo en este momento sino desde hace 76 años, como pasó también en Abya Yala y también en distintas partes del mundo, reivindicar que el feminismo es anticolonial y es contra todas las injusticias y contra el pensamiento colonialista, fascista y patriarcal. Y justamente lo vemos como algo que está conectado, o sea, perfectamente conectado.

Y tenemos un rol también como feministas de visibilizar esto y defender y apoyar las mujeres palestinas que están viviendo en este momento abusos sexuales, violaciones, torturas, y no solo las mujeres, sino niñeces como hombres, como cada disidencia de Palestina.

¿Cuál fue la reacción de la gente en el momento específico de la intervención, de la gente que participaba de la marcha?

Fatima fue bien recibida, porque obviamente que las personas que estaban allí en ese momento manifestándose, entendían perfectamente el concepto de la intervención y de hecho se genera siempre como un espacio que es compartido de alguna manera.

Antes de empezar la intervención hay un espacio previo de círculo, hay un espacio hablado más cerquita de círculo, de concentración, de acuerparse colectivamente con cánticos. Después empieza la intervención y eso es bien recibido.

De hecho, una de las cosas que comentábamos entre nos es si alguna de nuestras intenciones hubieran sido algunas de las que mediáticamente se dijeron, el propio movimiento feminista lo hubiera rechazado, porque no es parte de la característica del movimiento feminista actuar de esa manera, ni generar ese tipo de representaciones, ni discursos de odio, o sea, no es lo que nos caracteriza.

Entonces, por supuesto que a nadie se le ocurriría hacer manifestaciones de odio contra mujeres, por la característica que sea.

Entonces, en ese sentido, fue en ese momento un lugar hermoso, recontra bienvenido y compartido por el resto de las organizaciones colectivas, que son diversas, por supuesto, quienes acompañaban en el momento de la intervención, y mientras que sostuvimos a los laterales de la calle también,entonces en ese momento no hubo como un choque, ni un desencuentro, ni nada por el estilo, porque el mensaje era claro, era contundente y era recibido porque era parte de lo que habíamos de alguna manera consensuado apoyar, acordado colectivamente, que ese día íbamos a expresar junto a otras reivindicaciones, pero que este apoyo iba a estar.

Y que además que la intervención no era solamente el reivindicar y el apoyar al pueblo de Palestina, sino tenía que ver también cómo vincular eso a todo el territorio de Abya Yala, y eso era recontra bienvenido y era una de las intenciones que teníamos también como desde la convocatoria misma al 8 de marzo.

Se hizo como una suerte de denuncia de la participación de algunas menores en esta intervención.

Fatima nosotras con respecto a eso, un poco la visión que tenemos es que como colectivo, en realidad acompañamos el desarrollo de los derechos, las niñas y niños tienen derecho a la manifestación, tienen derecho a la libertad de expresión, a informarse e informar también, entonces como colectivo lo que hacemos es recibir las necesidades, las preguntas, y sobre eso interactuar, dialogar y acompañar.

Las niñas que participaron de esa expresión, con total permiso de las personas a cargo y con deseo propio, hicieron ejercicio de su derecho, como cientos de niños y niñas, no solo en la marcha, sino también en otras expresiones que hubo, porque fue una marcha masiva que contó con múltiples intervenciones que claramente no llegamos a ver, sino que después nos enteramos.

Obviamente hay un rechazo al uso intensivo y abusivo de su imagen, que tiene la intención de estigmatizar a otra persona, y eso sí, según la Convención del Niño, violenta sus derechos pero desde el colectivo no es desde esa visión que nos paramos, entonces lo que hablamos siempre es de una coparticipación con las niñeces que lo desean y que son llegadas al colectivo, y que tenemos espacios previos de diálogo donde lo que hacemos es acompañar ese desarrollo.

No es como ningún tipo de imposición o invitación que parte de las personas adultas que integramos el colectivo, sino desde escuchar esa necesidad de quienes nos rondan, que saben obviamente que hay una marcha, que quieren participar, que hay una intervención, que quieren participar.

Obviamente nos sorprendió y de alguna manera sí tenemos como ese rechazo que hubo un uso como mal intencionado y muy abusivo de su imagen, que bueno, más adelante cuando avancen otros procesos que en los que estamos, iremos viendo también cómo hacer un poco de frente a eso.

¿ El uso de la estrella de David se podía haber evitado?

Sonia Fue el uso de una parte de la bandera de Israel para visibilizarlo ahí y como dicen también los judíos y judías antisionistas, (nosotras apoyamos también esos movimientos y personas) denunciamos al Estado de Israel y esa bandera de Israel no representa al pueblo judío, sino representa al sionismo.

Fatima Fue una cuestión más de expresión y lenguaje artístico, en este caso fueron las artistas plásticas más que nada quienes se dedicaron a hacer como la marioneta, la estructura, un lenguaje artístico que tomaba una parte de esa bandera, que lo que representa es un Estado que se funda con la colonización. De hecho en nuestro lenguaje cotidiano nunca lo mencionábamos como la estrella de David, porque no nos representaba eso, como que nuestra intención era parte de la bandera, como en otras intervenciones ya habíamos hecho uso también de partes de la bandera o los colores, o como jugar con esa parte simbólica en el lenguaje artístico.

¿ Cómo impacta la denuncia en la organización?

Sonia Nosotras vamos a seguir estando en las calles, vamos a seguir llevando adelante todas las actividades que ya tenemos, vamos a seguir apoyando la lucha palestina y la lucha feminista, o sea, todas las luchas que siempre como sostenemos y apoyamos. Tenemos apoyo por parte de mujeres y disidencias también argentinas y de otros países, de feministas de la Abya Yala , y de otras compañeras de otros países de la región y en Montevideo mismo, las colectivas y los colectivos feministas salieron a apoyar.

Sabemos bien que el ataque no es solo contra nosotras, sino quieren invisibilizar esas luchas y eso como generar ese miedo a nivel social como para bajar un poco la movilización y no va a pasar, o sea, nosotras vamos a seguir.