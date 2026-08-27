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Deportes Gianni Infantino |

se viene la elección

El fútbol europeo no respalda a Infantino y apoya a otro candidato para presidir la FIFA

En 2027 la FIFA deberá elegir un nuevo presidente, Infantino va por la reelección pero no cuenta con el respaldo del fútbol europeo.

Infantino carece del apoyo europeo.

Infantino carece del apoyo europeo.

 Sputnik
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La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) no va a apoyar al presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, en las próximas elecciones en 2027 y propondrá otra candidatura a su puesto.

"En caso de que el actual presidente de la FIFA se presentara a la reelección, la UEFA unirá fuerzas con sus confederaciones asociadas para garantizar que se ofrezca a las Federaciones Miembro una alternativa creíble, comprometida con la integridad, la rendición de cuentas, el desarrollo y un auténtico cambio institucional", reza el comunicado.

Con motivo del sorteo de las competiciones de clubes de la UEFA para la temporada 2026/27, celebrado en Mónaco, los representantes de las Federaciones Nacionales que forman parte del Comité Ejecutivo de la UEFA y los miembros europeos del Consejo de la FIFA se reunieron con los Presidentes de las Federaciones Nacionales europeas presentes en Mónaco para debatir sobre la crisis en torno a la FIFA.

Reclaman reforma de la FIFA

Según el comunicado, durante la reunión los presentes pidieron al presidente y a la Administración de la UEFA que agotaran las vías institucionales, políticas y legales disponibles necesarias para garantizar "una reforma fundamental" y asegurar que "la FIFA vuelva a estar gobernada como una institución, y no en torno a una sola persona".

"El primer paso debe ser una revisión externa verdaderamente independiente de la 'FIFA Forward Enterprise', con pleno acceso a todos los documentos, comunicaciones y actas de toma de decisiones pertinentes. La FIFA no puede investigarse a sí misma y esperar que la comunidad futbolística acepte sin más sus conclusiones", continúa la nota.

En julio, la FIFA anunció su intención de recaudar U$S 4.200 millones mediante la venta de casi un 20% de las acciones de una nueva entidad, 'FIFA Forward Enterprise, a inversores privados, que se harían cargo de los derechos comerciales y de medios de comunicación de la organización, incluidos los de la Copa del Mundo.

Varios medios de comunicación informaron que las acciones podrían ser adquiridas por la Fundación de Joshua Kushner, hermano del yerno del presidente estadounidense Donald Trump Jared Kushner.

El plan fue abandonado después de que la UEFA amenazara con boicotear los eventos de la FIFA, incluido el Mundial 2030, así como a raíz de las críticas por parte de distintas federaciones de fútbol.

Rechazo de la UEFA

Según la UEFA, el modelo propuesto no tiene cabida en el fútbol mundial, pues "el futuro del fútbol no puede verse dictado por las expectativas de aquellos cuyo principal deber es maximizar la rentabilidad financiera".

Ante las discrepancias, Infantino, que aspira a un nuevo mandato al frente de la FIFA en 2027, anunció el pasado 1 de agosto que la organización no va a seguir adelante con el proyecto 'FIFA Forward Enterprise'.

Según medios, el proyecto habría elevado el salario anual del presidente de la FIFA de tres a 30 millones de euros.

(Sputnik)

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