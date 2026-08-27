El fútbol europeo no respalda a Infantino y apoya a otro candidato para presidir la FIFA

Reclaman reforma de la FIFA

Según el comunicado, durante la reunión los presentes pidieron al presidente y a la Administración de la UEFA que agotaran las vías institucionales, políticas y legales disponibles necesarias para garantizar "una reforma fundamental" y asegurar que "la FIFA vuelva a estar gobernada como una institución, y no en torno a una sola persona".

"El primer paso debe ser una revisión externa verdaderamente independiente de la 'FIFA Forward Enterprise', con pleno acceso a todos los documentos, comunicaciones y actas de toma de decisiones pertinentes. La FIFA no puede investigarse a sí misma y esperar que la comunidad futbolística acepte sin más sus conclusiones", continúa la nota.

En julio, la FIFA anunció su intención de recaudar U$S 4.200 millones mediante la venta de casi un 20% de las acciones de una nueva entidad, 'FIFA Forward Enterprise, a inversores privados, que se harían cargo de los derechos comerciales y de medios de comunicación de la organización, incluidos los de la Copa del Mundo.

Varios medios de comunicación informaron que las acciones podrían ser adquiridas por la Fundación de Joshua Kushner, hermano del yerno del presidente estadounidense Donald Trump Jared Kushner.

El plan fue abandonado después de que la UEFA amenazara con boicotear los eventos de la FIFA, incluido el Mundial 2030, así como a raíz de las críticas por parte de distintas federaciones de fútbol.

Rechazo de la UEFA

Según la UEFA, el modelo propuesto no tiene cabida en el fútbol mundial, pues "el futuro del fútbol no puede verse dictado por las expectativas de aquellos cuyo principal deber es maximizar la rentabilidad financiera".

Ante las discrepancias, Infantino, que aspira a un nuevo mandato al frente de la FIFA en 2027, anunció el pasado 1 de agosto que la organización no va a seguir adelante con el proyecto 'FIFA Forward Enterprise'.

Según medios, el proyecto habría elevado el salario anual del presidente de la FIFA de tres a 30 millones de euros.

(Sputnik)