El Banco Central modificará Carta Orgánica para poder controlar fondos como Conexión Ganadera

"Estos casos dejan de manifiesto el daño potencial al que están expuestos los inversores, lo que demuestra la necesidad de promover modificaciones legales con el objetivo puesto en que los inversores cuenten con la información necesaria para evaluar los riesgos a que se exponen, generando mayor protección para el ahorro del público, cuando este se canaliza mediante llamado del público", señala el texto.

El documento plantea desplegar una estrategia que permita "consolidar una arquitectura regulatoria escalonada" del mercado de valores que considere "la realidad nacional, la eficiencia de costos, la protección del inversor y la eliminación de saltos regulatorios".

Principales cambios a la Carta Orgánica

La propuesta implicará modificar el artículo 37 de la Carta Orgánica, con la inclusión en el control del BCU de entidades que "aun sin emitir valores, realicen operaciones financieras convocando a la inversión mediante la captación masiva de recursos financieros del público", y plantea que se configura una operación financiera ante "un desembolso de fondos a cambio de una promesa de rentabilidad futura, gestionada por un tercero".

También modifica el artículo 38 , por la que se amplían las facultades investigativas de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) ante eventuales infracciones. De aprobarse el proyecto, la SSF podrá "requerir información y realizar inspecciones con atribuciones similares a las de la Dirección General Impositiva" y las entidades reguladas no podrán ampararse en el secreto profesional.

Asimismo, el BCU podrá determinar el "cese inmediato de actividades irregulares y suspender campañas publicitarias o la captación de fondos", además de una campaña de educación financiera que permita incrementar la prevención de fraudes.

"Es importante señalar que ningún sistema legal en el mundo ha logrado eliminar por completo la ocurrencia de fraudes. Incluso los países desarrollados con mayores recursos y capacidades de inspección persisten episodios de estafa o incumplimientos. Por ello, no resulta razonable esperar que esta reforma logre la erradicación total de las conductas fraudulentas en los mercados regulados", advirtieron.

Autoridades del BCU en comisión parlamentaria

Autoridades del BCU comparecieron ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados, para hablar sobre el rol que cumplió el organismo en el marco de la debacle de los mal llamados "fondos de inversión" ganaderos, y anunciaron el anteproyecto descrito anteriormente, que se pretende sea incorporado en la Ley de Presupuesto Quinquenal.

En dicha ocasión, el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, explicó que el organismo no tenía facultades para ejercer su contralor sobre este tipo de entidades, puesto que este tipo de empresas no están constituidas como fondos de inversión, por lo que quedaban por fuera de las entidades financieras pasibles de ser controladas por la SSF del BCU.