El Casmu presentó al MSP el plan de reestructura para acceder al fideicomiso

"Eso fue trabajado, como ustedes saben, todo el fin de semana anterior y toda la semana, por nuestro equipo contable y de abogados. A su vez, lo hemos trabajado con la FUS y Afcasmu, que hicieron sus aportes, fueron escuchados, y hoy de mañana estuvieron en la presentación que hizo el contador Gastón Carámbula sobre la presentación que vamos a hacer al Ministerio de Salud Pública".

Antecedentes

Historiando el origen de la deuda Rodríguez manifestó: "Quiero recordarles que la situación de CASMU es una situación que comienza en el 2009. Como recordarán muchos, yo en aquella época era el tesorero de la institución . En esa situación de dificultad comenzamos con un patrimonio negativo de más de $100 millones, el cual en este periodo de 15 años hemos ido amortizando y bajando. Hoy estamos a la mitad de ese patrimonio negativo. Nuestros balances son positivos. Fue negativo cuando la pandemia y todos entienden por qué fue negativo en la pandemia, porque Casmu hizo una inversión un esfuerzo fundamental para enfrentar dicha situación".

Y añadió: "Nosotros asumimos en 2019 la presidencia de la institución. Cuando asumimos nos encontramos con una situación de crisis muy importante. En aquel momento, la contadora Mariana Porcelli y el contador Yagoda, que eran los encargados económicos financieros de esta empresa, nos dijeron que en marzo no íbamos a poder hacer frente a los salarios. Nos dijeron que en agosto era la segunda vez que nos íbamos a volver a atrasar en el pago de salarios. En ese momento todavía el gobierno era el del Frente Amplio. Fuimos a hablar con el ministro de Salud Pública, el doctor Jorge Basso, por quien fuimos muy bien recibidos y con quien buscamos algún tipo de soluciones, pero era un gobierno que estaba de paso en ese momento. Después, nos recibió el doctor Álvaro Delgado en su despacho, en la Secretaría de Presidencia. A través de él pudimos conseguir un préstamo en el Banco República, con las garantías Fonasa que correspondía, por $5 millones. De esa manera, pudimos enfrentar la situación salarial que hasta el momento hemos pagado en tiempo y forma el quinto día hábil de cada mes, el día 14".

El mes pasado pagamos los aguinaldos y nuestros balances posteriormente fueron positivos en forma reiterada desde 2021 hasta la fecha. Este mes hemos presentado lo que corresponde al balance del mes de mayo al Sinadi, como corresponde. Ese balance es positivo por más de $100 millones hasta el momento actual. Nosotros cerramos en septiembre el balance, por lo cual el balance de este año va a ser seguramente de $150 millones, lo cual es un 50 % más de lo que fue el año pasado. Eso demuestra que las medidas de eficiencia que ha tomado la empresa han sido positivas.

Solicitudes del MSP

"No tenemos ningún tipo de reclamo del Ministerio de Salud Pública que tenga que ver con la atención de nuestros usuarios. Y están a disposición de todos ustedes todas las inspecciones que el Ministerio de Salud Pública ha realizado de la empresa y en el cual se nos manifiesta que la atención que estamos brindando es como corresponde y es como reclama el Ministerio en las diferentes especialidades y actividades de la empresa. La última inspección fue la puerta de emergencia, anteriormente a la 1727. Después los horarios de atención de nuestros médicos y especialistas.

Rodríguez también destacó que el Casmu, #es una empresa que forma recursos humanos médicos para el futuro". Nosotros recibimos residentes de la Facultad de Medicina y somos valorados como unidad docente asistencial en muchas especialidades, de las cuales ustedes tienen los documentos, lo cual demuestra la calidad de atención de nuestra empresa".

Por otro lado, destacó que la mutualista cuenta con evaluaciones de calidad en varios de sus servicios , realizadas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad de la ANII. A entender del jerarca, esto refuta los dichos de que los servicios del Casmu pueden estar resentidos. "Una cosa es hablar y otra presentar los documentos", sentenció.

Para finalizar su oratoria, el presidente confirmó que este martes se presentarán ante el Ministerio de Salud Pública y habló de los logros de la mutualista. "Hemos hecho un cambio asistencial muy importante. No es una cosa que uno lo diga, sino que está a la vista. Hace poco recibimos la presencia de la Secretaria de Comercio de los EE.UU. Eligió CASMU para visitar y dijo que pensó que estaba en uno de los hospitales más importantes de los EE.UU. Eso es lo que hemos hecho en cuatro años, hemos cambiado la cultura de la empresa, los balances, hemos hecho una empresa de gran calidad. Por supuesto que tenemos dificultades, por eso pudimos acudir al fideicomiso. ¿Por qué se pide acceder al fideicomiso? Porque es lo que la ley nos permite. La ley que aprobó el doctor Tabaré Vázquez en el 2009, crea el fondo de Garantías. ¿Por qué? Porque el Casmu, por ese patrimonio negativo, no puede acceder a préstamos bancarios en forma directa porque está en categoría cinco del Banco Central. Lo que hace el gobierno de la época es crear el Fondo de garantía . Y con el Fondo de Garantía, el anterior presidente de institución, que estuvo 10 años, accedió a cinco fideicomisos. Nosotros hace cuatro años que estamos, accedimos a un fideicomiso, pero toda empresa tiene que acceder a créditos. Y la forma que tiene CASMU de acceder a créditos es a través de la garantía. Al Estado no se le pide dinero, se le pide la garantía. Y CASMU ha pagado en forma continua y regular todo lo que tiene que ver con los fideicomisos en los cuales se dio. Tanto es así que en septiembre se vence uno, el primero que nos dio el doctor Tabaré Vázquez, $16 millones, y en mayo se vence el otro que nos dio el presidente Mujica, de $56 millones. Es decir, todo eso significa la mejora de la empresa, pero lógicamente, como toda empresa, necesita acceder a créditos y la manera que tenemos es a través de la garantía del fideicomiso".

Despejando dudas

Al cierre de su intervención, el presidente del Casmu fue consultado por los dichos de la ministra Karina Rando, quien negó que exista una intención de ahogar financieramente al Casmu, pero aseguró que la situación compleja que vive la mutualista surge de la misma interna y que se explica por el pedido de acceso a este fideicomiso. Al respecto, expresó: "Desde el año 2009 carga con una mochila de $100 millones que ha ido amortizando. Yo estoy en la dirección del Casmu desde que soy médico joven. Siempre me interesó la parte sindical y recuerdo que el año 1997, cuando era ministro Solari, le pidió al Banco República $5 millones de apoyo a nuestra institución. En el año 2002, en la época del doctor Jorge Batlle también se le pidió para Casmu, y por supuesto que está todo pago. Y después vino el doctor Tabaré Vázquez, y los fideicomisos, que hoy los estamos pagando. Lo que necesitamos justamente es ese acceso al fondo de garantía y para eso hoy vamos a presentar lo que es la reestructuración de la empresa, tal cual nos pide el Ministerio de Salud Pública".

Sobre el impacto que generó en los socios el hecho de que se conociera públicamente la situación de la mutualista, como por ejemplo la posibilidad de que decidan retirarse de la mutualista, Rodríguez reconoció que los trascendidos de prensa "crearon dificultades en el acceso al crédito". "Los usuarios lógicamente se sintieron nerviosos, pero además los que querían venir a Casmu también se sintieron nerviosos. Según nos ha dicho la gerenta en el área comercial, le transmitimos a los usuarios absoluta tranquilidad. Vuelvo a decir que esta es una de las mejores Instituciones del Uruguay y está demostrado por documentos y no por relatos. Los documentos están ahí a disposición, hay cinco carpetas para aquellos que les interese revisar los documentos que están hechos por el Ministerio de Salud Pública, por la Facultad de Medicina y por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad".

Y agregó: "Por lo tanto, les aseguro a todos los usuarios que se queden tranquilos de que el Casmu, como corresponde, va hacia adelante. Tiene el respaldo de todos los funcionarios, el respaldo de los médicos, el respaldo de la FUS, y también de AFcasmu. Con las diferencias que uno pueda tener con los gremios, que por supuesto que las tenemos, pero lo que sí tenemos en conjunto es que queremos que esto continúe para adelante, como ha sido siempre la tradición de esta empresa. Desde el Ministerio de Salud Pública no se descarta todavía la intervención de las autoridades".

Se le preguntó también si consideraba que con la documentación a presentar se subsanarían todas las dudas que el ministerio planteó, a lo que el jerarca respondió: "Hace diez días tuvimos una reunión con la ministra y con el equipo del ministerio, y fue una reunión de trabajo muy interesante, muy buena. No vimos en ese momento, por más que sí lo dice la ordenanza ministerial, la decisión de que se vaya a intervenir, sino la intención de que nosotros presentemos lo que vamos a presentar en la forma que el Ministerio de Salud Pública requiere".

Con respecto a la posibilidad de que la presentación de la documentación requerida logre evitar la intervención, Rodríguez respondió afirmativamente. "Creo que sí porque esta es una situación que se arrastra desde el año 2009. Casmu siempre ha accedido a fideicomiso porque no puede acceder a crédito bancario. Y esta es una vez más que vamos a pedir acceder. No es esta comisión directiva, hasta que Casmu no tenga un patrimonio positivo va a tener necesidad de acceder al fideicomiso. Lo que necesita es seguir teniendo una administración que baje ese patrimonio negativo. Nosotros, en cuatro años, bajamos el patrimonio negativo en un 23 %, y eso está en los números que entregamos al Ministerio de Salud Pública. ¿Qué quiere decir? Que hay una buena administración. Lo que queremos es seguir para adelante produciendo los cambios que esta institución requiere para seguir potenciándose como la mejor del Uruguay".

Ante la pregunta acerca de qué implica la reestructura que presentarán, el jerarca explicó que no puede dar detalles porque "es confidencial", pero adelantó que incluye "varios aspectos que tienen que ver con la eficiencia en los servicios", trabajo que empezó cuando asumió la actual directiva. "Cuando asumimos el Casmu, por ejemplo, daba fiado. ¿Qué quiere decir eso? Que los usuarios venían y se llevaban las cosas y después pagaban. Muchos pagaban, pero habían cajas de documentos por $150 millones que no se pagaban. A su vez, todos los años, se tenían $50 millones a pérdida justamente por esas deudas. Ahí empezó el primer cambio".

Además, recordó que anteriormente la mutualista no permitía el pago con tarjetas de crédito, proceso que les llevó un año instrumentar, y que también colocaron tótems de pago y el centro de contacto. Todo eso, a su entender, refleja "un cambio cultural" que logró la mutualista. "Estamos apostando a la tecnología y a bajar los costos a través del desarrollo de la tecnología", aseguró.