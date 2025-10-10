Hacete socio para acceder a este contenido

Pronóstico

El clima se mantiene cálido hasta el sábado, pero el domingo llega la inestabilidad

El fin de semana combinará cielos cambiantes, temperaturas moderadas y un domingo más inestable, sin que se esperen fenómenos climáticos intensos.

El clima en Uruguay

Por Redacción de Caras y Caretas

El clima en Uruguay presentará este fin de semana una marcada transición entre jornadas templadas y agradables hacia un domingo más fresco y con posibles lluvias. Según los pronósticos meteorológicos, el viernes y el sábado ofrecerán buenas condiciones para actividades al aire libre, mientras que el cierre del fin de semana estará dominado por un aumento de la humedad y algunas precipitaciones aisladas.

Viernes 10 de octubre:

El día se presentará mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 16 °C y los 26 °C. Si bien el cielo se mantendrá cubierto durante gran parte de la jornada, el ambiente será templado y sin previsión de lluvias, ideal para quienes planeen actividades urbanas o desplazamientos por carretera.

Sábado 11 de octubre:

Se espera una jornada con sol entre nubes altas y temperaturas que rondarán los 25 °C de máxima y 14 °C de mínima. Será el día más estable del fin de semana, con vientos leves del sector norte y condiciones propicias para paseos, encuentros familiares o eventos al aire libre. El aire se mantendrá seco y agradable durante la mayor parte del día.

Domingo 12 de octubre:

El cierre del fin de semana marcará un descenso térmico y un aumento de la humedad. Las temperaturas bajarán hasta los 18 °C de máxima, con mínimas en torno a los 14 °C, y se prevé la aparición de lloviznas o lluvias débiles en distintas zonas del país. El viento rotará hacia el sur, lo que acentuará la sensación de frescura.

Quienes planeen actividades al aire libre deberían aprovechar especialmente el sábado, ya que será el día más favorable antes del retorno de las precipitaciones.

