El clima en Uruguay presentará este fin de semana una marcada transición entre jornadas templadas y agradables hacia un domingo más fresco y con posibles lluvias. Según los pronósticos meteorológicos, el viernes y el sábado ofrecerán buenas condiciones para actividades al aire libre, mientras que el cierre del fin de semana estará dominado por un aumento de la humedad y algunas precipitaciones aisladas.
Pronóstico
El clima se mantiene cálido hasta el sábado, pero el domingo llega la inestabilidad
El fin de semana combinará cielos cambiantes, temperaturas moderadas y un domingo más inestable, sin que se esperen fenómenos climáticos intensos.