El clima se mantiene cálido hasta el sábado, pero el domingo llega la inestabilidad

Sábado 11 de octubre:

Se espera una jornada con sol entre nubes altas y temperaturas que rondarán los 25 °C de máxima y 14 °C de mínima. Será el día más estable del fin de semana, con vientos leves del sector norte y condiciones propicias para paseos, encuentros familiares o eventos al aire libre. El aire se mantendrá seco y agradable durante la mayor parte del día.

Domingo 12 de octubre:

El cierre del fin de semana marcará un descenso térmico y un aumento de la humedad. Las temperaturas bajarán hasta los 18 °C de máxima, con mínimas en torno a los 14 °C, y se prevé la aparición de lloviznas o lluvias débiles en distintas zonas del país. El viento rotará hacia el sur, lo que acentuará la sensación de frescura.

El fin de semana combinará cielos cambiantes, temperaturas moderadas y un domingo más inestable, sin que se esperen fenómenos climáticos intensos.

Quienes planeen actividades al aire libre deberían aprovechar especialmente el sábado, ya que será el día más favorable antes del retorno de las precipitaciones.