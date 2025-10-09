Uruguay extraditó a un brasileño líder de la facción "Bala na Cara"

Líder de grupo criminal “Bala na Cara” deberá cumplir pena de 24 años por homicidio

El brasileño Jonatas Moreira Dos Santos, de 33 años, fue condenado en su país a 24 años de cárcel por intento de homicidio calificado y daño calificado a la propiedad pública.

Es identificado por las autoridades como uno de los líderes del grupo criminal “Bala na Cara” (B.N.C.), considerado el segundo más importante del estado de Río Grande del Sur.

Dicha organización, originada en Porto Alegre en la década de 2000, es conocida por su extrema violencia y por controlar el tráfico de drogas, especialmente cocaína, marihuana y crack, tanto en las calles como dentro del sistema penitenciario brasileño.

Había sido detenido en Tacuarembó

Su detención se produjo en 2023 en el marco de un operativo de la Brigada Departamental Antidrogas de Tacuarembó, que desarticuló una red vinculada a facciones criminales brasileñas que abastecían bocas de venta en nuestro país. En aquel procedimiento se incautaron drogas, armas, dinero, vehículos y se formalizó a 10 personas.

El delincuente fue trasladado desde la Unidad Nº 3 del INR (Penal de Libertad), donde se encontraba bajo arresto administrativo a la espera de su entrega, luego de haber cumplido una condena en Uruguay por asociación para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Balance de extradiciones 2025

Según datos actualizados al 8 de octubre de 2025, Uruguay registra un total de 36 extradiciones en lo que va del año: 12 desde otros países hacia Uruguay y 24 desde Uruguay hacia el exterior. De estas últimas, nueve corresponden a solicitudes de Brasil, seguido por Argentina (8), España, México, Montenegro y Perú con un caso.

En lo que respecta a las extradiciones desde otros países a Uruguay, seis casos corresponden a Argentina, tres a Brasil, dos a Paraguay y uno a España.

Las autoridades manifiestan que la cooperación internacionales una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado transnacional.