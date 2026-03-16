El Espacio Modelo presentó su agenda 2026 con variadas propuestas gratuitas

En la presentación participaron autoridades departamentales, entre ellas la secretaria general de la Intendencia de Montevideo, Viviana Repetto, el prosecretario Diego Olivera, la directora de Desarrollo Urbano, Patricia Roland, el director de Desarrollo Económico, Camilo Benítez, el director de la División Espacios Públicos, Marcelo Roux, y la directora del Espacio Modelo, Ana Acosta.

Durante la actividad, Repetto reafirmó la apuesta de la comuna por el espacio y señaló que se busca que el Espacio Modelo “siga siendo un espacio de convivencia y de disfrute”.

Agenda anual

La agenda anual incluye propuestas permanentes. Entre ellas se encuentra el Espacio PIM y la zona de miniriders, pensadas para las infancias, con juegos y actividades motrices desde edades tempranas. En el área deportiva se desarrollan escuelas de básquet, BMX y skate, además de taekwondo inclusivo, karate, dodgeball, recreación para personas con discapacidad y gimnasia dirigida a personas mayores, muchas de ellas coordinadas por la Secretaría de Educación Física, Deportes y Recreación.

La programación cultural se articula con Esquinas de la Cultura, que ofrece talleres de circo y artes plásticas, un ensamble coral y milonga, propuestas que buscan fomentar la expresión artística y el encuentro comunitario.

Además de estas actividades regulares, durante el año se prevé la realización de distintos eventos que serán anunciados en la agenda cultural de la Intendencia.

Con cerca de un millón de visitas anuales, el Espacio Modelo se ha consolidado como uno de los espacios públicos más concurridos de Montevideo. Allí funcionan actividades deportivas diarias, talleres culturales y eventos de diversa escala.

El lugar también articula políticas vinculadas a salud, género, derechos humanos e inclusión social, con la participación activa de más de 30 organizaciones sociales y comunitarias.

Dentro del predio funciona además el Espacio PIM, una sala de primera infancia destinada a niñas y niños de entre 0 y 3 años que promueve el derecho al juego mediante propuestas multisensoriales que estimulan la curiosidad y la imaginación.

El Espacio Modelo permanece abierto todos los días y la programación completa puede consultarse a través de las redes sociales del espacio y del portal de eventos de la Intendencia de Montevideo.