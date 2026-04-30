1° de mayo: Carniceros advierten por escasa oferta de asado.

En la antesala del Día de los Trabajadores, el sector cárnico proyecta un fuerte nivel de ventas, aunque advierte por limitaciones en la disponibilidad de algunos cortes, en particular el asado de tira.
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Caras y Caretas Diario
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Representantes de la Unión de Vendedores de Carne (UVC) y de la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne (ADICU) mantuvieron un encuentro para evaluar el escenario previo a una de las fechas de mayor consumo en el país. Desde la UVC, su presidente José Luis Fernández indicó que los comercios se preparan para una jornada de alta actividad y sostuvo que, “como todos los años, los carniceros nos preparamos para tener el 1°de mayo una venta excelente”.
No obstante, señaló que la oferta de asado será más acotada. Según explicó, la disponibilidad de ese corte presenta dificultades desde hace semanas. “Desde hace un mes, venimos un poco complicados con la cantidad de asado de tira. Carne hay, tenemos un poco de faltante de asado de tira, pero de otros cortes de carne no va a haber problema de abastecimiento”, afirmó.
Ante este contexto, Fernández recomendó anticipar las compras y diversificar las elecciones. “Si se puede acercar a la carnicería un día antes sería mejor, pero que estén tranquilos que carne va a haber”, expresó, al tiempo que sugirió alternativas como pulpón, bife ancho, entrecot o carne de cerdo.
Por su parte, el presidente de ADICU, Jorge López, coincidió en que el 1° de mayo representa el pico de consumo interno. “Es el día que más carne se pone arriba de las parrillas de los uruguayos”, señaló. Sin embargo, explicó que la menor faena incide en la oferta: “La industria frigorífica nacional viene con una faena semanal por debajo de las treinta mil reses, y el que va a escasear más va a ser el asado de tira”.
Récord de consumo de carne importada
En ese marco, destacó el papel creciente de la carne importada para sostener el abastecimiento y los precios. “Marzo fue récord histórico de consumo de carne importada dentro del mercado interno, y creemos que este año va a tener un papel preponderante”, afirmó, y planteó la necesidad de revisar las condiciones para habilitar el ingreso de carne con hueso desde Brasil y Paraguay.