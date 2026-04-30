1° de mayo: Carniceros advierten por escasa oferta de asado.

Ante este contexto, Fernández recomendó anticipar las compras y diversificar las elecciones. “Si se puede acercar a la carnicería un día antes sería mejor, pero que estén tranquilos que carne va a haber”, expresó, al tiempo que sugirió alternativas como pulpón, bife ancho, entrecot o carne de cerdo.

Por su parte, el presidente de ADICU, Jorge López, coincidió en que el 1° de mayo representa el pico de consumo interno. “Es el día que más carne se pone arriba de las parrillas de los uruguayos”, señaló. Sin embargo, explicó que la menor faena incide en la oferta: “La industria frigorífica nacional viene con una faena semanal por debajo de las treinta mil reses, y el que va a escasear más va a ser el asado de tira”.

Récord de consumo de carne importada

En ese marco, destacó el papel creciente de la carne importada para sostener el abastecimiento y los precios. “Marzo fue récord histórico de consumo de carne importada dentro del mercado interno, y creemos que este año va a tener un papel preponderante”, afirmó, y planteó la necesidad de revisar las condiciones para habilitar el ingreso de carne con hueso desde Brasil y Paraguay.