El heterofatalismo intenta explicar el hastío que sienten las mujeres heterosexuales al salir con hombres

El término fue acuñado por Asa Seresin, investigador de la Universidad de Pennsylvania, y popularizado por la escritora Jean Garnett en un ensayo publicado en The New York Times Magazine, titulado The Trouble With Wanting Men (“El problema de desear hombres”). Allí, Garnett ofrece un retrato descarnado, íntimo y colectivo, sobre lo que implica seguir deseando a los hombres, incluso cuando las experiencias acumuladas advierten que ese deseo puede ser una fuente constante de decepción.