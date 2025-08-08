Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad MSP | salud mental |

Acción País

El MSP abrió un registro de iniciativas públicas y privadas en salud mental

Ministerio de Salud Pública convoca a diferentes actores involucrados en salud mental, con foco en rehabilitación, atención integral y trabajo comunitario.

Explicó que la iniciativa se basa en la Estrategia Nacional de Salud Mental y Bienestar 2025-2030, que propone una transformación profunda en el abordaje, centrada en los derechos humanos, la equidad y el acceso universal a los servicios.

Nozar recordó que la ley n° 19.529, de Salud Mental, del 24 de agosto de 2017, en la que se basó el Plan Nacional de Salud Mental 2020-2027, reconoce a las personas desde un punto de vista integral. De esta forma, la estrategia definida en este período no solo incorpora los aspectos de salud, sino también las perspectivas de los ámbitos social y comunitario.

Acción País para la Salud Mental

Esta Acción País es una apertura al involucramiento de diferentes actores, organizaciones que trabajan comunitariamente en el ámbito de la salud mental”, detalló Nozar.

Se busca desarrollar estrategias en red en los 19 departamentos con una perspectiva nacional y local efectiva, añadió la jerarca.

La acción nacional implica convocar a representantes de diferentes sectores, fortalecer el liderazgo, optimizar la red de servicios asistenciales, impulsar la participación comunitaria, desarrollar estrategias de promoción y prevención, y producir conocimiento.

El primer paso es un llamado al registro de organizaciones y la recepción de propuestas, con el fin de conformar los grupos preparatorios que abordarán las líneas estratégicas de trabajo.

Ejes temáticos

* Rectoría y gobernanza.

* Interinstitucionalidad-intersectorialidad.

* Promoción y prevención en salud mental.

* Atención.

* Gestión humana, formación y capacitación.

* Producción, análisis y uso de información sobre salud mental.

* Iniciativas o proyectos en clave territorial.

* Abordaje integral de la salud mental

Temas

