El MSP abrió un registro de iniciativas públicas y privadas en salud mental

Embed - Declaraciones de la directora general de Salud, Fernanda Nozar

Acción País para la Salud Mental

“Esta Acción País es una apertura al involucramiento de diferentes actores, organizaciones que trabajan comunitariamente en el ámbito de la salud mental”, detalló Nozar.

Se busca desarrollar estrategias en red en los 19 departamentos con una perspectiva nacional y local efectiva, añadió la jerarca.

La acción nacional implica convocar a representantes de diferentes sectores, fortalecer el liderazgo, optimizar la red de servicios asistenciales, impulsar la participación comunitaria, desarrollar estrategias de promoción y prevención, y producir conocimiento.

El primer paso es un llamado al registro de organizaciones y la recepción de propuestas, con el fin de conformar los grupos preparatorios que abordarán las líneas estratégicas de trabajo.

Ejes temáticos

* Rectoría y gobernanza.

* Interinstitucionalidad-intersectorialidad.

* Promoción y prevención en salud mental.

* Atención.

* Gestión humana, formación y capacitación.

* Producción, análisis y uso de información sobre salud mental.

* Iniciativas o proyectos en clave territorial.

* Abordaje integral de la salud mental