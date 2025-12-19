Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad sarampión | vacunación |

Recomienda vacunarse

El MSP confirmó otro caso de sarampión en San Javier

El nuevo contagiado de sarampión en San Javier es un integrante del equipo de salud que atendía a la familia que contrajo el virus tras viajar a Bolivia.

El MSP recomienda vacunarse contra el sarampión.
Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este viernes 19 de diciembre que se detectó un nuevo caso de sarampión en la localidad de San Javier (departamento de Río Negro). Se trata de un integrante del equipo de salud que atendía a la familia que contrajo el virus tras viajar a Bolivia.

"Escenario controlado"

Según explicó la directora general de Salud, Fernanda Nozar, la persona afectada ya recibió la dosis de bloqueo, presenta síntomas leves y se encuentra aislada desde que se diagnosticó el contacto con el virus.

La jerarca señaló que, ante este caso, se reforzó la vacunación de bloqueo de los contactos, quienes permanecen en observación durante 21 días, período en el que la enfermedad puede manifestarse.

A su vez, Nozar indicó que el diagnóstico se confirmó casi al finalizar ese plazo, cuando la persona comenzó con fiebre y síntomas atípicos.

Consultada sobre la situación general, la directora general de Salud sostuvo que es un escenario controlado, aunque también preocupa, debido a la alta transmisibilidad del sarampión.

En ese sentido, Nozar aclaró que Uruguay continúa clasificado como país libre de sarampión, ya que no se registran casos autóctonos, no obstante subrayó la necesidad de mantener la vigilancia, especialmente en un contexto de mayor movilidad y viajes.

Campaña de vacunación

En relación con la campaña de vacunación, la jerarca del MSP informó que la respuesta de la población ha sido positiva.

De todas maneras, llamó a continuar con la vacunación e instó a quienes no tengan claro su esquema o no cuenten con carné a concurrir a un vacunatorio.

“Hoy estamos casi en 27.000 dosis en un período desde el 21 de noviembre hasta ahora, lo cual es una muy buena respuesta, pero queremos invitar a seguir yendo. El que no tenga el carné, el que no tenga claro, que vaya al vacunatorio”, apuntó.

Temas

