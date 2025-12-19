El MSP confirmó otro caso de sarampión en San Javier

A su vez, Nozar indicó que el diagnóstico se confirmó casi al finalizar ese plazo, cuando la persona comenzó con fiebre y síntomas atípicos.

Consultada sobre la situación general, la directora general de Salud sostuvo que es un escenario controlado, aunque también preocupa, debido a la alta transmisibilidad del sarampión.

En ese sentido, Nozar aclaró que Uruguay continúa clasificado como país libre de sarampión, ya que no se registran casos autóctonos, no obstante subrayó la necesidad de mantener la vigilancia, especialmente en un contexto de mayor movilidad y viajes.

Campaña de vacunación

En relación con la campaña de vacunación, la jerarca del MSP informó que la respuesta de la población ha sido positiva.

De todas maneras, llamó a continuar con la vacunación e instó a quienes no tengan claro su esquema o no cuenten con carné a concurrir a un vacunatorio.

“Hoy estamos casi en 27.000 dosis en un período desde el 21 de noviembre hasta ahora, lo cual es una muy buena respuesta, pero queremos invitar a seguir yendo. El que no tenga el carné, el que no tenga claro, que vaya al vacunatorio”, apuntó.