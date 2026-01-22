El MSP detectó dos casos importados de la influenza A H3N2

De todas maneras, ante esta situación, la directora de general de la Salud, Fernanda Nozar, explicó que se decidió actualizar la vacuna que se brindará en la próxima campaña de inmunización contra la gripe y adelantarla a marzo.

La jerarca apuntó que no se lleva a cabo un seguimiento individual de cada caso de influenza, ya que "no es la contabilización caso a caso, sino la evaluación del impacto sanitario y la anticipación de necesidades asistenciales".

La influenza A H3N2

"En este contexto, la detección de influenza A (H3N2) se da en concordancia con la alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud, que advierte sobre un aumento acelerado de la circulación de influenza estacional, particularmente del subtipo H3N2, en distintas regiones del mundo", añadió.

El H3N2 es uno de los subtipos de influenza más importantes; el virus puede provocar una tos persistente que puede durar hasta tres semanas, según especialistas.

Este tipo de gripe es una variante del virus influenza, aunque no siempre tiene el mismo comportamiento.

"La denominación H3N2 proviene de proteínas específicas presentes en la envoltura viral: H3 se refiere a la proteína hemaglutinina tipo 3 y N2 a la proteína neuraminidasa tipo 2", detalló la cartera en el comunicado.

Un fallecido en Argentina por la "supergripe"

Este martes, un hombre de 74 años que residía hacía 40 años en España, donde contrajo el virus, se convirtió en el primer fallecido en Argentina tras haberse contagiado con la variante K de la influenza A H3N2.

El paciente había comenzado con síntomas tras su arribo a la provincia de Mendoza y fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos de la localidad de Las Heras a mediados de diciembre.

Las comorbilidades del paciente, quien tenía cáncer de próstata y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fueron determinantes en su deceso, según el MSP.