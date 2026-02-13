El narcotraficante Luis Fernández Albín levantó la huelga de hambre

El 16 de enero su defensa presentó un recurso de habeas corpus por sus condiciones de reclusión, al entender que vulneran los derechos humanos.

Fernández Albín imputado en diciembre

Fernández Albín fue imputado el 19 de diciembre de 2025 por organización de las actividades del narcotráfico, contrabando y lavado de activos, y cumple prisión preventiva por 120 días. Había sido trasladado a Uruguay desde Argentina en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, luego de ser detenido el 20 de noviembre en Buenos Aires.

La investigación en su contra comenzó en abril de 2025 y apunta a una organización dedicada al ingreso, acopio, acondicionamiento y envío de grandes cargamentos de cocaína al exterior, además de maniobras de lavado de activos. La causa permitió la incautación de dos toneladas de cocaína, el envío a prisión de ocho personas y la incautación de vehículos, bienes y documentación relevante.

Las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación monitorearon la situación ante el riesgo de un posible motín y eventuales derivaciones fuera de las cárceles en el territorio donde opera la banda de Los Albín.