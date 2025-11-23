El Tannat canario deslumbra en Cataluña y reafirma el prestigio uruguayo en el Festival MOST

Una invitación

La presencia de Canelones en el MOST no fue casual: la región acumula una historia sólida en el evento. En 2017, una delegación de doce bodegas canarias participó del festival gracias a un proyecto de cooperación internacional impulsado entre el Gobierno de Canelones y la ciudad catalana de Vilafranca del Penedès.

Ese antecedente, sumado al creciente reconocimiento de la vitivinicultura del departamento, motivó una nueva invitación para esta edición especial del festival.

Varela Zarranz, embajadora del Tannat uruguayo

El representante elegido en esta ocasión fue un Tannat de la bodega Varela Zarranz. El vino no solo simboliza la calidad enológica de Canelones, sino que llega respaldado por importantes distinciones: su consagración con la Gran Medalla de Oro en el concurso Tannat al Mundo 2023 y su participación previa en MOST 2017.

Enviado por el Gobierno de Canelones, el vino recibió comentarios elogiosos por su tipicidad, estructura y equilibrio, atributos que contribuyeron a reafirmar la reputación del Tannat como la cepa insignia del país.

Un impulso para la proyección internacional

La presencia de Canelones en MOST 2025 fue considerada altamente positiva por las autoridades y los participantes. No solo permitió reposicionar al Tannat ante un público exigente y altamente especializado, sino que también abrió nuevas oportunidades de cooperación, comercialización e intercambio técnico.

Además, reforzó los vínculos institucionales con Vilafranca del Penedès, socios estratégicos en la proyección internacional de la vitivinicultura canaria.

Con este nuevo reconocimiento, el Tannat de Canelones consolida su lugar en el mapa enológico global, demostrando una vez más que Uruguay tiene mucho para decir —y ofrecer— en el mundo del vino.