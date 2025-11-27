Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Elisa Facio | UCU |

Brindar herramientas

Elisa Facio: "Si no les damos trabajo, se los da el narco"

Inisa busca que empresas privadas den trabajo a adolescentes en conflicto con la ley, a cambio de beneficios fiscales para fomentar la reinserción.

La UCU recibió a representantes del gobierno y del mundo empresarial que reflexionaron sobre la participación público-privada para dar trabajo a personas privadas de libertad del INISA.&nbsp;

La UCU recibió a representantes del gobierno y del mundo empresarial que reflexionaron sobre la participación público-privada para dar trabajo a personas privadas de libertad del INISA. 

 UCU
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) busca que empresas privadas contraten a adolescentes bajo custodia, a cambio de beneficios fiscales. La apuesta, presentada en un conversatorio en la Universidad Católica, busca romper el círculo de reincidencia mediante trabajo formal, capacitación y vínculos productivos sostenibles.

Que no vuelvan

El presidente del organismo, Jaime Saavedra, sostuvo que la clave es que los 800 adolescentes a su cargo salgan “para no volver nunca más”, y que para eso es necesario ayudarles a armar una “mochilita” con herramientas laborales, hábitos, afecto, educación y tratamiento de adicciones. “Son gurises que nacieron perdiendo 67 a 0”, graficó, planteando que el estado tiene los recursos humanos, pero no la agilidad ni el conocimiento empresarial para impulsar emprendimientos dentro de los centros. Por eso, dijo, “hay que poner una alfombra roja” para quienes quieran apostar por esta reinserción.

Las modificaciones legales necesarias, incluidas en el proyecto de Presupuesto ya votado en Diputados y con respaldo adelantado en el Senado, habilitan exoneraciones fiscales para empresas que trabajen dentro de Inisa, permiten que los mayores de edad que siguen cumpliendo sanción cobren salarios formales y crean una fundación para actuar con mayor flexibilidad que la estructura estatal. “No tiene costo, es un camino distinto”, afirmó Saavedra.

El verdadero partido

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, respaldó públicamente el proyecto y lo ubicó en el “corazón de la cohesión social”, en un país con una de las brechas más profundas de la región: “Por cada adulto mayor pobre, tenemos 10 niños pobres”. Según el jerarca, la ley es solo “una condición necesaria”, pero no suficiente: ahora comienza el desafío de vencer las “preocupaciones” del sector privado. “Se necesita una difusión alta y mucho convencimiento. Ahora empieza el verdadero partido”, advirtió.

El conversatorio mostró que existen antecedentes, pero también resistencias. Jorge Penedo, de Teyma, contó que desde 2018 ya contrataron a más de 950 personas privadas de libertad en Punta de Rieles. Aun así, reconoció que muchos empresarios “no se animan” a incorporar liberados.

La presidenta de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, Elisa Facio, fue tajante: “Si no les damos trabajo, les da trabajo el narcotráfico”. Desde ACDE trabajan desde hace tres años en un programa de acompañamiento para liberados, con talleres, mentorías y seguimiento.

La solución es más trabajo

En la misma línea, el exdirigente sindical Richard Read presentó la iniciativa Cosechando Esperanzas, que apunta a ofrecer estudio, oficios y disciplina de trabajo a adolescentes de Inisa. “La solución no es más bala y más cárcel”, advirtió. Para Read, el objetivo no es solo formar carpinteros o albañiles: “La importancia es que salgan buena gente, con cultura de trabajo y convivencia”. Su conclusión sintetizó el espíritu de la jornada: “Si rescatamos a un gurí, es una vieja que duerme tranquila; vale la pena”.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar