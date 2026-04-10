Empalme Olmos impulsa un plebiscito para frenar nuevo vertedero de basura

El mecanismo, una vez alcanzadas las firmas, prevé su validación por parte de la Corte Electoral. De cumplirse el requisito, se elevará un proyecto a la Junta Departamental de Canelones que propone incorporar artículos específicos para Empalme Olmos, orientados a impedir la instalación de emprendimientos de este tipo a menos de 4.000 metros de zonas urbanas y suburbanas.

Dos décadas recibiendo basura

De acuerdo al vocero, la propuesta también plantea dejar sin efecto habilitaciones ya otorgadas. En caso de que la Junta no apruebe la iniciativa o no se expida en un plazo de 60 días, el proceso derivaría en la convocatoria a un referéndum local por parte del intendente. Allí, una mayoría simple de votos permitiría aprobar las disposiciones.

Rodríguez advirtió, sin embargo, sobre la posibilidad de un veto posterior por parte del Ejecutivo departamental, lo que consideró como “otro atropello” en caso de concretarse. “Si democráticamente nosotros logramos que se aplique un decreto nacional y que él lo vete, es otro signo del autoritarismo que se está ejerciendo sobre Empalme Olmos”, sostuvo.

El conflicto se inscribe en una historia más amplia vinculada a la gestión de residuos en la localidad. El vecino recordó que desde hace más de dos décadas Empalme Olmos recibe basura departamental bajo la promesa de que se trataba de una solución transitoria. “Se firmó un acuerdo de que la basura de todo Canelones iba a dejar de venir a Empalme Olmos para 2015 y que no se iba a instalar nuevamente. Bueno, llega el 2015 y eso no pasó”, afirmó.

En ese marco, cuestionó que ahora se proyecte una nueva planta y un relleno sanitario con una duración estimada de 30 años. Además, advirtió que el emplazamiento previsto estaría más cerca del área poblada que el actual vertedero: “El vertedero Cañada Grande está a dos kilómetros y medio del pueblo y esto va a estar a un kilómetro”.

Ausencia de diálogo con autoridades

El entrevistado también expresó reparos sobre la falta de definiciones claras en torno al proyecto y criticó la ausencia de instancias de diálogo con las autoridades departamentales. Según indicó, el intendente, Francisco Legnani, no se ha reunido con el concejo municipal pese a reiterados pedidos, mientras que declaraciones públicas que califican la instalación como “una decisión ya tomada” generan preocupación en la comunidad.

“Esperemos que se termine con eso y que se respete lo que se vote en las urnas acá en Empalme Olmos”, sentenció Rodríguez, quien manifestó confianza en que, de concretarse la consulta popular, la mayoría de la población se pronunciará en contra del proyecto.