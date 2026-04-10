¡Es hoy!: todo lo que tenés que saber del concierto homenaje a Alfredo Zitarrosa

Grilla del espectáculo

La apertura estará a cargo de un cuarteto de guitarras liderado por Julio Cobelli —histórico acompañante de Zitarrosa— junto a Leonardo Delgado, Enzo Fernández y Diego Oyhantcabal. Se sumará una banda integrada por Federico Araújo (teclados y acordeón), Martín Ibarburu (batería) y Julieta Taramasso (bajo).

Entre los artistas invitados figuran Chacho Ramos, Eduardo Larbanois, Maia Castro, Malena Muyala, Numa Moraes, Tabaré Cardozo y el dúo Washington Carrasco & Cristina Fernández, entre otros, abarcando distintos estilos y generaciones.

El espectáculo resaltará la dimensión patrimonial del legado de Zitarrosa mediante la incorporación de materiales del Archivo Zitarrosa, como fotografías y registros audiovisuales y sonoros.

Forma parte de un programa anual de actividades impulsado para conmemorar los 90 años del artista, considerado una de las figuras centrales de la cultura uruguaya. La iniciativa apunta a preservar y difundir su obra, declarada de interés por distintos organismos públicos.

Cortes y desvíos de tránsito

Debido a la logística del evento, la Intendencia de Montevideo dispuso cortes en la avenida 18 de Julio entre Río Negro y Julio Herrera y Obes desde las 10:00 de este jueves.

Varias líneas de transporte modificarán sus recorridos habituales, con desvíos por calles como San José, Paraguay, Colonia y Florida. Además, se suspenderán paradas en 18 de Julio en el tramo afectado, habilitándose paradas provisorias en vías alternativas.

Líneas por 18 de Julio hacia Av. Italia / Av. Rivera / Bv. Artigas:

18 de Julio, Convención/Julio Herrera y Obes, San José, Paraguay, 18 de Julio a sus rutas habituales.

Líneas por 18 de Julio hacia 8 de Octubre:

Pza. Independencia, Florida, San José, Paraguay, 18 de Julio a sus rutas habituales.

Líneas hacia Ciudad Vieja / Pza. Independencia / Pza. España:

18 de Julio, Paraguay, Colonia, Julio Herrera, Florida a sus rutas habituales.

Líneas por Rio Negro (desvío desde las 17 h, aprox.): 427 - 538(*) - 582:

Libertador, Mercedes, Cuareim / Michelini, San José a sus rutas habituales. (*) Libertador – Colonia – Florida a su ruta.

Antes de las 17 horas, las líneas continuarán cruzando 18 de Julio por Río Negro.