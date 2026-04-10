La obligación histórica de Nacional: pelear a dos frentes y dar vuelta la página

Es muy probable que en el once inicial este Maximiliano Silvera quien retornaría a la convocatoria luego de su desgarro.

Pero el técnico tricolor no solo debe pensar en el partido frente a Deportivo Maldonado, sino también en el martes cuando por copa libertadores reciba a Deportes Tolima en el Gran Parque Central.

Los dos partidos son muy importantes para el futuro de Nacional.

En lo local Nacional esta a 7 puntos del puntero Racing, pero no puede seguir perdiendo puntos no solo por el torneo Apertura, sino también por la suma de la tabla anual que es la que más importa y es la que en el último año le dio la posibilidad de llegar a las finales y coronarse campeón Uruguayo.

Por eso Bava no debe descuidar al equipo, si bien el dt aun tiene varias bajas y tal vez se sigan sumando, el dt cuenta con un amplio plantel para traerse los 3 puntos de Maldonado.

Pero por copa, el del martes es un partido muy importante, es el momento de demostrar porque es el equipo con más participaciones en copa, porque es el segundo con más victorias.

Si Nacional quiere pasar de fase, esta obligado a ganar los 3 partidos de local y traerse por lo menos una victoria del exterior.

Para los equipos uruguayos nunca es fácil la copa, no hay equipos fáciles, pero en esta copa y con ese grupo Nacional esta obligado a ganar la mayoría de puntos.