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Deportes Nacional | Maldonado | Deportivo Maldonado

La obligación histórica de Nacional: pelear a dos frentes y dar vuelta la página

Nacional tiene que dejar atrás el sabor amargo del empate ante Coquimbo y pensar en ganar en Maldonado para no despedirse de la lucha del Apertura.

Nacional y la doble competencia.

Nacional y la doble competencia.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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Por Gastón García

Empezó la doble competencia y Nacional no tiene tiempo de pensar en que hizo mal para que se le escaparan dos puntos el pasado miércoles. Los tricolores llegaron ayer a Montevideo e inmediatamente fueron a la Ciudad Deportiva de los Céspedes para encarar el partido de mañana frente a Deportivo Maldonado en el Campus de dicha ciudad.

En el día de hoy Jorge Bava decidirá quienes estarán a la orden del partido frente a los fernandinos.

Mientras se espera por la realización de los estudios a Gonzalo Carneiro para ver el grado de lesión que tiene el espiga do delantero. También hay que ver el estado sanitario de Maximiliano Gómez ya que salió sentido del partido por copa.

Es muy probable que en el once inicial este Maximiliano Silvera quien retornaría a la convocatoria luego de su desgarro.

Pero el técnico tricolor no solo debe pensar en el partido frente a Deportivo Maldonado, sino también en el martes cuando por copa libertadores reciba a Deportes Tolima en el Gran Parque Central.

Los dos partidos son muy importantes para el futuro de Nacional.

En lo local Nacional esta a 7 puntos del puntero Racing, pero no puede seguir perdiendo puntos no solo por el torneo Apertura, sino también por la suma de la tabla anual que es la que más importa y es la que en el último año le dio la posibilidad de llegar a las finales y coronarse campeón Uruguayo.

Por eso Bava no debe descuidar al equipo, si bien el dt aun tiene varias bajas y tal vez se sigan sumando, el dt cuenta con un amplio plantel para traerse los 3 puntos de Maldonado.

Pero por copa, el del martes es un partido muy importante, es el momento de demostrar porque es el equipo con más participaciones en copa, porque es el segundo con más victorias.

Si Nacional quiere pasar de fase, esta obligado a ganar los 3 partidos de local y traerse por lo menos una victoria del exterior.

Para los equipos uruguayos nunca es fácil la copa, no hay equipos fáciles, pero en esta copa y con ese grupo Nacional esta obligado a ganar la mayoría de puntos.

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