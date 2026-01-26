En 2025 bajaron los homicidios, las rapiñas, los hurtos y los femicidios

La cartera de seguridad también registró una baja de 17,4% en los asesinatos de menores de edad. Fueron 19 en 2025, 4 menos que en 2024 (23).

Femicidios

La tasa de femicidios también bajó en 2025, año en el que se registraron 18. En 2024, 22 mujeres fueron las mujeres asesinadas por violencia basada en género.

Desde 2013, la de 2025 (igual que la registrada en 2014) es la cifra más baja de este tipo de delitos.

En tanto, la tasa de delitos sexuales bajó de 91,7 a 87; el año pasado hubo 3.124 denuncias de este tipo de delitos.

Otros delitos

A su vez, el relevamiento de AECA del Ministerio del Interior indica que las denuncias por rapiña bajaron de 17.490 (2024) a 15.656 (2025); los hurtos de 109.413 a 100.337; las estafas y fraudes informáticos de 31.435 a 26.181.

Por otra parte, los abigeatos subieron de 867 a 970 y las denuncias por violencia doméstica también aumentaron, de 43.027 en 2024 a 43.445 en 2025.