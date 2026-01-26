El Ministerio del Interior presentó este lunes las cifras de delitos y denuncias registradas durante 2025. En la conferencia de prensa, el director del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), Diego Sanjurjo, subrayó que de los 15 indicadores que se analizan, en 13 hubo “una tendencia a la baja”. Solo violencia doméstica y abigeato aumentaron.
Cifras de delitos
En 2025 bajaron los homicidios, las rapiñas, los hurtos y los femicidios
Según los datos preliminares de delitos presentados por el Ministerio del Interior, en 2025 se produjo un descenso de casi todos los delitos respecto a 2024.