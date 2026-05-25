Fucvam se reúne con Vivienda y Economía por recursos para el sector

"Para la Rendición de Cuentas no hay nada para vivienda, tampoco exoneración del IVA, ni ninguna mejora para las cooperativas", agregó.

También se tuvo en cuenta la demanda de cartera de tierras para asentar nuevas cooperativas, así como la necesidad de eliminar el IVA a los materiales de construcción, una cuestión que eleva los costos de construcción para el sector.

En anteriores declaraciones, Cal había advertido a Caras y Caretas que "el panorama ante la Rendición de Cuentas es negro" "No hay nada para la vivienda".

Aniversario de Fucvam

El acto de aniversario se realizó el pasado domingo en el Complejo Habitacional 18 de Julio-Mesa 3, ubicado en avenida Garzón y bulevar José Batlle y Ordoñez.

Se desarrolló allí una feria de emprendedores y un espectáculo artístico a cargo de la Compañía Ovidio Títeres Band, "Pitufo" Lombardo y la murga La Zafada.

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) se fundó oficialmente en 1970. Actualmente reúne a más de 500 cooperativas federadas y representa a más de 25,000 familias, con estimaciones que superan las 30,000 en algunos informes.