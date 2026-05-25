La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) celebró sus 56 años reivindicando sus reclamos históricos de Fondo Nacional de Vivienda, presupuesto para vivienda y cartera de tierras. "Se insistió en la necesidad de recrear el Fondo Nacional de Vivienda, histórica reivindicación de Fucvam", dijo a Caras y Caretas Enrique Cal, presidente de la federación.
celebró aniversario
Fucvam se reúne con Vivienda y Economía por recursos para el sector
Este martes, la directiva de Fucvam conocerá de primera mano las intenciones del gobierno para la vivienda y el cooperativismo.