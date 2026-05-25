Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Enrique Cal |

celebró aniversario

Fucvam se reúne con Vivienda y Economía por recursos para el sector

Este martes, la directiva de Fucvam conocerá de primera mano las intenciones del gobierno para la vivienda y el cooperativismo.

Fucvam se reúne este martes con el Ejecutivo.

Fucvam se reúne este martes con el Ejecutivo.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) celebró sus 56 años reivindicando sus reclamos históricos de Fondo Nacional de Vivienda, presupuesto para vivienda y cartera de tierras. "Se insistió en la necesidad de recrear el Fondo Nacional de Vivienda, histórica reivindicación de Fucvam", dijo a Caras y Caretas Enrique Cal, presidente de la federación.

Para plantear estos temas, directivos de Fucvam serán recibidos este martes por autoridades de los Ministerios de Vivienda y Economía. "Veremos, entonces, cuál es la respuesta y la actitud del gobierno ante nuestros reclamos", dijo Cal.

Sobre los reclamos, indicó que en el acto de aniversario "se insistió en la necesidad de recrear el Fondo Nacional de Vivienda", "histórica reivindicación de Fucvam"; se reclamó más presupuesto para la vivienda. "Se denunció en la ocasión que no habrá reasignación de recursos para el sector en la próxima Rendición de Cuentas", precisó.

"Para la Rendición de Cuentas no hay nada para vivienda, tampoco exoneración del IVA, ni ninguna mejora para las cooperativas", agregó.

También se tuvo en cuenta la demanda de cartera de tierras para asentar nuevas cooperativas, así como la necesidad de eliminar el IVA a los materiales de construcción, una cuestión que eleva los costos de construcción para el sector.

En anteriores declaraciones, Cal había advertido a Caras y Caretas que "el panorama ante la Rendición de Cuentas es negro" "No hay nada para la vivienda".

Aniversario de Fucvam

El acto de aniversario se realizó el pasado domingo en el Complejo Habitacional 18 de Julio-Mesa 3, ubicado en avenida Garzón y bulevar José Batlle y Ordoñez.

Se desarrolló allí una feria de emprendedores y un espectáculo artístico a cargo de la Compañía Ovidio Títeres Band, "Pitufo" Lombardo y la murga La Zafada.

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) se fundó oficialmente en 1970. Actualmente reúne a más de 500 cooperativas federadas y representa a más de 25,000 familias, con estimaciones que superan las 30,000 en algunos informes.

Temas

Te puede interesar