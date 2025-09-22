Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Córdoba | Río |

Argentina

Encontraron a Bryan Espínola, el joven uruguayo desaparecido en Córdoba

La madre confirmó su aparición en un parque de Río Primero. El joven fue localizado por las autoridades a través del regisltro de una cámara de seguridad.

Encontraron al uruguayo que había desaparecido en Córdoba.

El Consulado de Uruguay en Buenos Aires confirmó a través de su cuenta de Facebook que apareció el uruguayo Bryan Mathías Espínola, el joven que se encontraba desaparecido en Córdoba.

En un audio difundido por El País, la madre confirmó su aparición y que está bien. "Gracias a Dios apareció, fue una agonía horrible todos estos días", expresó.

Fue localizado en Río Primero

Espínola fue localizado por las autoridades argentinas a través del registro de una cámara de seguridad, que lo ubicó en un parque de Río Primero. La Policía cordobesa lo detuvo y el joven pudo reencontrarse con su familia, que habían viajado a Argentina para buscarlo.

El joven de 27 años había viajado a Córdoba el viernes 5 de setiembre. Tenía una reserva en el hotel Alvear, pero no llegó a ocupar la habitación. El martes 9 envió un mensaje por WhatsApp a su hermano informando que había sacado un pasaje para regresar a Uruguay, pero no volvió a contactarse y no había constancia de que hubiera salido del país.

